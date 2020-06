Des restaurants ne rouvrent pas, le protocole sanitaire est rédhibitoire

Ce petit restaurant est tenu par un couple : Patricia Miguet, chef de cuisine, et Laurent, qui sert et"raconte des petites histoires et pousse la chansonnette". Ils travaillent des produits bio et locaux. Ils ne se voyaient pas rouvrir avec tout ce protocole sanitaire : "on n'est pas là pour faire les gendarmes, y compris derrière les gens qui vont aux toilettes. Le restaurant, c'est quand même un lieu de convivialité, de partage" souligne Laurent, "déjà, pour moi, le masque, c'est un premier obstacle. Si je dois faire des traçages au sol, mettre des produits industriels de partout pour se désinfecter les mains...enfin voilà, ce n'est pas notre métier."

Avec la distanciation physique, le restaurant aurait dû faire moitié moins de couverts : 15 seulement, quand son seuil de rentabilité est à 25 explique Patricia: "on amène des produits de qualité, on n'a pas des marges énormes. Déjà, en temps normal, c'est difficile d'être rentable. Là, ce n'est pas possible."

Vente à emporter en attendant de pouvoir rouvrir

Patricia et Laurent Miguet continuent donc à faire des plats à emporter. Ce n'est pas assez pour vivre, mais "ça permet de garder la tête hors de l'eau", et Patricia insiste "on remercie tous nos clients fidèles ; ils viennent encore aujourd'hui pour nous soutenir et éviter qu'il y ait trop de casse."

Ils ne savent pas quand ils rouvriront le restaurant. Difficile de se projeter disent-ils avec des consignes gouvernementales qui évoluent régulièrement. Ils n'ont pas de salarié, ils sont donc plus souple sur l'organisation. Ils veulent aller encore plus loin dans leur concept de "slow food" et proposer de nouveaux services à partir de septembre.