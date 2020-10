Coronavirus : des restaurateurs de Montpellier victimes du télétravail

"Il faut télétravailler autant que possible" c'est la consigne du gouvernement adressée aux entreprises pour lutter contre la propagation du coronavirus. Montpellier (Hérault) qui est placée en zone d'alerte maximale est particulièrement concernée par cette directive qui impacte les restaurateurs.

Le quartier du Millénaire soufre

Cinq mois après la fin du confinement, le télétravail reste la règle pour beaucoup d'entreprises du Millénaire. Chez IBM par exemple il faut s'inscrire pour venir au bureau, le nombre de place est limité " Comme j'ai envie de voir mes collègues je viens deux jours par semaine sur site, le reste du temps je suis chez moi" explique Victor jeune salarié de l'entreprise informatique.

Quand il est la, Victor sort à midi pour déjeuner. Les jours de télétravail il mange chez lui au grand dam de Michael qui tient un foodtruck / dans le quartier :

Avant le Covid on faisait 90 couverts par jour, aujourd'hui on peine à en faire 60 et les annonces du gouvernement ne font qu'accentuer çà.

Même constat pour Corine qui tient un restaurant ouvert seulement le midi du lundi au vendredi. Elle a enregistré une perte de 40 % de chiffre d'affaire. Il y a moins de clients à table et moins de livraison constate t-elle " les formations pour lesquelles on nous commandait des viennoiseries , du café et aussi les plateaux repas se font rares".

"Le virus nous fait beaucoup de mal" , Joel Miot patron de So Fresh Salade Copier

"Il y aussi des salariés qui ont pris l'habitude de préparer leurs repas pendant le confinement et qui continuent aujourd'hui, ceux qui ont peur de venir par crainte décontracter la maladie et le chômage partiel qui se poursuit dans certaines entreprises. Bref, le virus nous fait beaucoup de mal , _il faudra un ou deux ans avant un retour à la normal_" conclu Joel Miot qui gère la sandwicherie. " So Fresh Salade" en face du parc du Millénaire.

Les clients ont aussi déserté le Tabac / Presse du quartier. En revanche, le coiffeur voit toujours autant de monde mais à n'importe quel moment de la journée, une souplesse que permet le télétravail.