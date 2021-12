Des retraités de l'Yonne manifestent à Paris

L'intersyndicale appelle à une manifestation nationale des retraités ce jeudi 2 décembre à Paris. Un bus a été spécialement affrété au départ d'Avallon pour y participer. Il s'arrêtera à Auxerre, Joigny et Sens. Selon les syndicats, le pouvoir d’achat se dégrade depuis 2014 : les retraités auraient perdus 10 à 12 %, l'équivalent d'un mois de retraite par an. Les revendications portent donc sur une augmentation des retraites et des pensions, un minimum de retraite au Smic et sur la défense de la protection sociale et des services publics.

Patrick Noskovitz, auxerrois de 65 ans, ancien transporteur de fond, est retraité depuis trois ans. Il touche 1700 euros/mois. Militant CGT depuis de nombreuses années, il va manifester à Paris pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat et les conditions de vie difficiles de certains retraités. "Notre pouvoir d'achat régresse, explique-t-il, dans le même temps les produits alimentaires, le chauffage, l'essence augmentent. si en plus vous ne pouvez plus payer votre mutuelle, que faites-vous? Et bien vous ne faites pas soigner votre dent cariée ou vous reportez certains soins et cela pèse fortement sur la santé des retraités. Nous réclamons une hausse des pensions, alignée sur le coût de la vie car en France il y a de plus en plus de retraités pauvres, certains n'ont pas plus de 700 euros par mois pour vivre, ce n'est pas possible".

Martine Liébaert, une auxerroise de 69 ans est à la retraite depuis 2012. Cette ancienne commerciale pour un laboratoire pharmaceutique et militante CGT touche une retraite qui lui permet de payer ses factures sans angoisses mais elle se rend à la capitale car elle voit trop de retraités ne pas pouvoir joindre les deux bouts. "Les complémentaires ont très peu augmenté voire diminué constate Martine et ce n'est plus possible. Les factures les plus lourdes concernent l'énergie (le gaz et l'électricité), l'alimentation et les loyers. Dans ces conditions _comment se soigner correctement et manger sainement avec des revenus qui baissent, voire en dessous de mille euros? s'interroge-t-elle.Il faudrait une retraite minimum acceptable". _

Le départ de la manifestation sera donnée à 13h30 de la Place Denfert-Rochereau à Paris, direction les Invalides.