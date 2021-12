Des retraités isérois montent à Paris pour manifester

Ils partent ce jeudi matin de Grenoble, Lyon ou Valence : entre 80 et 100 retraités isérois, selon le porte-parole de l'intersyndicale, prennent le train pour rallier la capitale et rejoindre la manifestation prévue à 13h30 au départ de la place Denfert-Rochereau, dans le 14e arrondissement de Paris. Le cortège défilera jusqu'aux Invalides, en passant par le quartier des ministères. Les neuf principales organisations syndicale appellent à cette manifestation nationale, notamment pour défendre le pouvoir d'achat des retraités.

Pas des "nantis"

"L'idée c'est de se faire entendre" résume Pascal Costarella, militant Force Ouvrière et membre de l'intersyndicale qui est du voyage à Paris. Les pensions n'ont pas augmenté depuis plusieurs années ; et lorsqu'elles sont augmentées comme cette année, la pension de base ne l'est que de 0,4% alors que l'augmentation des prix, officiellement, est de 1,9%. L'entourloupe consiste à considérer les retraités comme des nantis" souligne Pascal Costarella alors que souvent ils aident leurs enfants et leurs petits-enfants.

L'intersyndicale déplore également le manque la disparition des services publics, et le manque de lits dans les hôpitaux. Les syndicats dénoncent aussi la création d'une 5e branche de Sécu.