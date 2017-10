Des retraités Lavallois font du ping-pong pour garder la forme

Depuis la rentrée, le club de tennis de table de Laval Bourny propose un cours de "Ping bien être", un cours de ping-pong pour permettre à des retraités de faire du sport, mais aussi de faire des rencontres.

Ils se lèvent très tôt pour jouer au ping-pong ! Tous les mardis matins, une dizaine de retraités se rendent au gymnase Pascal Ménard, rue Pierre-Joseph Proudhon à Laval, pour un entrainement de tennis de table de 8h30 à 10h. Ce cours est proposé depuis la rentrée par le club de tennis de table de Laval Bourny, un cours baptisé "Ping Bien être". La première séance avait lieu le mardi 19 septembre.

"Ce n'est pas trop violent, pour mon âge c'est bien - Dominique, 60 ans.

Pour ces seniors, jouer au ping-pong permet de garder la forme mais en douceur. "Ça fait travailler toutes les parties du corps, et ce n'est pas trop violent. Pour mon âge c'est bien. Il n'y a pas de contacts importants, et les articulations prennent moins que dans d'autres sports", sourit Dominique, 60 ans.

Des joueurs de différents niveaux se retrouvent tous les mardis. Maryvonne par exemple a déjà un bon niveau, mais cette Lavalloise de 66 ans n'écrase pas les débutants. "Je viens vraiment pour le plaisir. Cette dame-là je l'ai laissée jouer, parce que si on les fait perdre tout le temps ce n'est pas la peine. On essaie de leur dire "Vous allez gagner" ! Et là elle a fait des belles balles, je lui ai dit. Il faut les encourager, autrement ils ne vont pas revenir".

Créer du lien social

L'entrainement se déroule dans une bonne ambiance, et tout le monde se tutoie, car l'objectif d'Anne-Sophie Raimbault, coach au club de tennis de table de Laval Bourny, c'est aussi de créer du lien social dans le quartier. "C'est un séance bien-être, l’objectif c'est de venir se détendre, de faire une activité sportive, de rencontrer de nouvelles personnes, et créer un petit côté sympa et accueillant".

Beaucoup de retraités sont aussi là pour ça, "pour rencontrer du monde, jouer avec ce qui deviendra certainement des copains. Faire du sport pour soi, mais aussi rencontrer du monde", explique Bernard 63 ans. D'ailleurs certains d'entre eux habitent le même quartier, à quelques mètres de distance, et ils se sont rencontrés grâce à un partie de ping-pong.