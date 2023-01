Des réunions gratuites à Montpellier pour encourager la rénovation énergétique des copropriétés

L’accompagnement à la rénovation énergétique ne doit pas se limiter pas aux seules maisons individuelles. Sur le territoire de la Métropole de Montpellier, les copropriétés constituent la majorité (70 %) du parc immobilier. Pour inciter les propriétaires à faire des travaux, la Métropole propose donc avec l'association ALEC (Agence Locale de l'Énergie et du Climat Montpellier Métropole) le programme "Rénovons collectif". Ce sont des réunions gratuites et animées par des experts de l'agence. En 30 minutes, ils présenteront les financements et dispositifs locaux mobilisables (accompagnement, audit,…) pour aider au mieux les copropriétaires dans leurs projets. Les différentes dates des réunions :

Vendredi 6 janvier 2023 à 18h30 – Maison pour tous Saint Exupéry

Vendredi 27 janvier 2023 à 18h30 – Maison pour tous Boris Vian

Vendredi 10 février 2023 à 18h30 – Maison pour tous Voltaire

Mercredi 8 mars 2023 à 18h30 – Maison pour tous André Chamson

Vendredi 24 mars 2023 à 18h30 – Maison pour tous Mélina Mercouri

Des aides financières pour les copropriétés

Que ce soit pour changer des fenêtres, isoler les murs, ou changer la chaudière, vous pouvez obtenir une aide de la Métropole de Montpellier de 1 300 € en moyenne par propriétaire (Cette prime varie selon la taille de votre appartement). Pour en bénéficier, il faut que les travaux que vous souhaitez entreprendre permettent de faire au moins 40 % d'économies d'énergies, étude à l'appui.

Ensuite, il y a l'aide nationale, avec MaPrimeRénov c'est jusqu’à 3 750 € par logement. Enfin, pour les foyers les plus modestes, des primes complémentaires individuelles existent.

Toutes ces aides sont cumulables mais aujourd'hui encore très peu de copropriétés les demandent. Seulement 1% des dossiers du dispositif MaPrimeRénov proviennent d'habitat collectif.