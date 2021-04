Des riverains manifestent contre l'installation d'une antenne téléphonique à Besançon

Des riverains du quartier de Montrapon, à Besançon, dans le Doubs, se mobilisent contre l'installation d'une antenne téléphonique rue des Brosses. Ils étaient une trentaine à manifester devant le panneau de "déclaration préalable" au permis de construire, mercredi 21 avril.

Le collectif de riverains se plaint de ne pas avoir été prévenu ou consulté. Ils ont appris la nouvelle grâce à un panneau installé vendredi 16 avril sur le bâtiment. Et depuis, ils se mobilisent et distribuent des tracts dans le quartier pour dire "non" à ce projet.

Ils craignent que cette antenne de téléphonie, soit une antenne 5G. "On ne sait pas si c'est bon pour la santé", explique Pascale, qui habite à cinquante mètres du lieu d'installation de l'antenne. "Il y a une école, un parc, on ne veut pas de cette antenne ici", ajoute-t-elle.

Des riverains de Montrapon se mobilisent contre l'installation d'une antenne téléphonique. © Radio France - Rachel Saadoddine

"On a déjà tous la fibre, on n'a pas besoin de la 5G", renchéri Olivier, son voisin. Pour lui, la 5G représente des ondes nocives : "c'est comme mettre la tête dans un micro-onde et personne ne voudrait faire ça".

Pour le moment, les riverains ignorent s'il s'agit, ou non, d'une antenne 5G. Mais ils ont d'ores et déjà contacté les élus La République en marche et Les Républicains au conseil municipal. "Ils disent qu'ils sont pour la 5G, alors on va contacter la maire, je crois bien qu'elle est contre", espère Olivier.

La copropriété n'a pas encore répondu aux sollicitations des voisins et des locataires de l'immeuble de la rue des Brosses.