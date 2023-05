Des robes fabriquées à Unieux bientôt présentées en marge du festival de Cannes

France Bleu Saint-Étienne Loire - Que représente pour vous ce défilé auquel vous prenez part samedi à Cannes ?

Valérie Freycenon - C'est une belle occasion de montrer mon travail et de sortir un peu des sentiers battus, de sortir un petit peu de la routine : d'habitude je me base sur les goûts des clientes, mais pour ce défilé j'ai créé des modèles qui sont inspirés que de ce que j'aime.

Vous avez dix minutes pour présenter dix robes, ça va passer à une vitesse folle ! Comment est-ce que vous avez préparé ce défilé ?

La seule règle est de présenter dix modèles. Après, on nous laisse relativement libres puisque c'est pour montrer notre travail, notre univers. Donc je n'ai pas de critères très particuliers à respecter. J'ai reçu toutes les mesures des mannequins par e-mail, tout s'est fait à distance. Il y aura quelques petits essayages de dernière minute avec des retouches, ça risque d'être un peu la course mais c'est très plaisant aussi !

C'est donc pendant le Festival de Cannes, mais pas directement dans le cadre du Festival de cinéma. Ça change quelque chose pour vous qu'il y ait autant de "beau monde" autour de votre défilé? Des stars de cinéma, des influenceurs et de nombreux journalistes...

On sera tous plus ou moins concentrés au même endroit et il y a quand même des personnalités du Festival de Cannes qui sont censées se rendre à notre festival à nous. Donc c'est important.

Vos robes sont toutes sur mesures. Est-ce qu'on peut s'en offrir une? Et si oui, à quel prix ?

Je travaille surtout pour des particuliers ! L'avantage de la création, c'est qu'on peut remanier le modèle afin de s'adapter au budget de la cliente. Donc oui, c'est accessible à tous.

