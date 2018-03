La Roche-sur-Foron, France

C'est le rendez-vous annuel incontournable pour les professionnels du décolletage: le Simodec, salon international de la machine outil du décolletage. Cette année, au parc des expositions de la Roche-sur-Foron, il rassemble 300 exposants et près de 20 000 visiteurs du monde entier.

Vitrine des savoir-faire et du dynamisme des décolleteurs de la vallée de l'Arve

Se croisent, s'informent, nouent des liens économiques sur le salon, des professionnels des industries automobile, aéronautique, ferroviaire, horlogère, médicale, ou encore connectique.

Créé en 1954, et organisé tous les 2 ans le Simodec est notamment la vitrine du savoir-faire de notre région, la première région mécanicienne de France et plus particulièrement de la Vallée de l’Arve et de ses 800 PME et PMI de sous-traitance mécanique et de décolletage. A chaque édition, le Simodec présente les évolutions et innovations du moment ; cette année, les curieux se pressent à l'espace cobotique.

L'ère du robot collaboratif ne fait que commencer

Les cobots ce sont des robots industriels, qui ne remplacent pas l'homme mais travaillent avec lui, d'où leur nom de robot collaboratif. Contrairement aux automates, ils ne sont pas enfermés dans une cage de sécurité et peuvent être manipulés et reconfigurés très vite, ce qui présente un énorme intérêt en termes de réactivité, d'adaptabilité et donc de productivité pour l'entreprise.

Ces robots collaboratifs sont en train de pénétrer toutes les entreprises, dont celles du décolletage pour, soit des tâches fastidieuses et répétitives, soit déplacer des pièces complexes ou encore réaliser des assemblages très précis.

D'où la présence sur le salon du groupe suisse Staübli, dont le site de Faverges en Haute-Savoie fabrique de tels robots.