Des rues piétonnes mises en place à partir du 5 juin à Reims

Et si vous retrouviez le plaisir de flâner dans les rues et de goûter aux plaisirs des terrasses ? Ce sera bientôt possible à Reims. Plusieurs rues du centre-ville vont être piétonnisées : la Rue de Mars, la Rue du Temple, la Rue Jovin, la Place de l'Hôtel de Ville, la Rue du Tambour, la Rue Courmeaux, la Rue du Luxembourg, le Rue de Nanteuil, la Rue des Elus, la Rue de la Salle, la Rue des Chapelains, la Rue Condorcet, la Place d'Erlon, la Rue de l'Etape, la Rue Théodore Dubois et la Rue Max Dormoy. La Rue Château Porte Mars, la Rue de Thillois, la Rue Buirette, la Rue du Clou dans le Fer et la Place du Forum seront elles, partiellement, rendus aux piétons.

Cette piétonnisation débutera le vendredi 5 juin à partir de 19h et se poursuivra jusqu'au dimanche à la fin du service. L'opération se renouvellera donc tous les weeks-ends jusqu'au 31 août. La ville va aussi permettre aux restaurateurs d'agrandir leurs terrasses ou d'en ajouter une, si l'environnement autour le permet. Cette mesure permettra d'augmenter les capacités d’accueil des établissements.

Lancement de l'opération « chèques-cadeaux »

En partenariat avec les Vitrines de Reims et grâce au soutien des associations de commerçants, la ville a aussi lancé l'opération « chèques-cadeaux. » 105 000 exemplaires seront distribués dans les foyers de Reims, par l'intermédiaire du magazine Reims Attractive. Le montant de ces chèques est de 10€. Ces bons d'achats sont valables jusqu’au 31 août 2020 dans tous les commerces rémois à partir de 30 euros d’achats.

Les petites entreprises pourront elles soulager leur trésorerie. La mairie va prendre en charge tout ou partie les loyers professionnels. Le montant de l'aide sera calculé sur la base du loyer mensuel hors charges de l'entreprise, sur la période de fermeture. Les entreprises qui veulent bénéficier de cette aide ont jusqu'au 14 juillet pour se manifester.