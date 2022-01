Des sacs de couchage pour les sans-abris collectés dans les pressings des Alpes-Maritimes

Le SAMU social de jour de Nice fait appel à la solidarité des habitants des Alpes-Maritimes pour collecter des sacs de couchage pour les sans-abris. Sept pressings du département et un pressing du Var se chargent de récupérer les dons.

"Tout le monde a des sacs de couchage dans sa cave, qui ne servent plus." Le SAMU social de jour de Nice lance un appel aux habitants des Alpes-Maritimes pour récupérer ces sacs de couchage qui traînent au fond d'un placard, d'une cave ou d'un garage. L'opération est menée en partenariat avec le SAMU social de la Croix-Rouge de Nice et un collectif de huit pressings, chargés de récupérer ces sacs de couchage, de les nettoyer et de les emballer.

Huit points de collecte dans des pressings des Alpes-Maritimes et du Var

Sept des points de collecte sont situés dans les Alpes-Maritimes, le dernier se trouve à Saint-Raphaël, dans le Var. Pour participer à l'opération, il vous suffit de remettre votre sac de couchage à l'un de ces pressings.

: le Clean Pass au 14 rue Beaumont et le Pressing Christine, au 7 rue Alsace-Lorraine Saint-Laurent-du-Var : le Riviera Pressing Cap 3000 au 317 avenue Eugène Donadeï et le Riviera Pressing et Laverie, au 81 avenue Thomas Decaroli

L’opération se termine à la fin de la période hivernale, le 31 mars 2022.