Des sacs et des selles pour la nouvelle maroquinerie Hermès à Louviers

Le pôle normand d'Hermès s'agrandit. Après une première maroquinerie à Val-de-Reuil, inaugurée en 2017, la maison de luxe s'agrandit une nouvelle fois dans l'Eure, sur le Hub4.0 de Louviers , ancienne friche industrielle. 170 artisans maroquiniers créent de la petite maroquinerie, comme le mythique sac Kelly et des articles d'équitation.

Il faut en moyenne une quinzaine d'heures de travail pour créer un sac à main © Radio France - Laurent Philippot

C'est le 21e site de production Hermès en France.

Vue d'ensemble d'un des ateliers tables. D'autres maroquiniers vont rejoindre les effectifs lovériens © Radio France - Laurent Philippot

Un atelier sellerie

Pour la première fois, la création de selles sur mesure n'est plus uniquement le fruit des mains de selliers du 24, Faubourg-Saint-Honoré. Un atelier sellerie a été créé à Louviers, à l'entrée du bâtiment de 6.200 mètres carrés où les artisans créent des selles et de la briderie. "Il y avait un sens à choisir Louviers" explique François-Pierre de Feydeau, le directeur du Pôle Normand d'Hermès maroquinerie-sellerie, "puisque la Normandie est une terre d'équitation et une terre de cheval". Des selle sur mesure vendues 7.300 euros .

Ancienne monitrice d'auto-école, Marie Lefeuvre est une des sellières, ravie de sa reconversion professionnelle : "Ça fait deux ans et demi que je suis dans la maison. Sans regret. Je suis ravi de travailler pour la maison Hermès. Je n'ai jamais été aussi bien dans mon travail que maintenant" dit-elle dans un grand sourire.

Hermès prévoit d'embaucher encore presque cent artisans maroquiniers et a aussi ouvert, à deux cents mètres du bâtiment principal, l'École Hermès des savoir-faire de Louviers, un centre de formation d’apprentis (CFA) agréé par l’Éducation Nationale. 73 apprenants y sont actuellement formés.