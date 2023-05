Des saisies en augmentation, un bilan 2022 "très bon" pour la direction régionale des douanes de Nancy

"Le bilan est très bon, voire excellent", indique Joseph Grandgirard, le directeur régional des douanes et droits indirects de Nancy, qui en est en charge de quatre départements, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Meuse et les Vosges. En 2022, les douaniers n’ont pas chômé. Les saisies ont augmenté dans presque tous les domaines.

Les douaniers ont par exemple saisie plus de 200 kg de drogue dure l’an dernier, plus de 59 kg d'héroïne et plus de 142 kg de cocaïne. Un contrôle sur l’A4 en mai 2022 avait notamment permis aux agents de la brigade de surveillance intérieure de Saint-Avold de mettre la main sur 29 kg de cocaïne, cachée dans un SUV immatriculé en Italie et en provenance des Pays Bas.

Herbe de cannabis saisie par les douanes. © Radio France - Vianney Smiarowski

En ce qui concerne les saisies de cannabis, elles sont plutôt stables par rapport à 2021, plus d'1,8 tonnes ont été interceptées par les douaniers l’année dernière. La brigade de surveillance intérieure de Metz avait d’ailleurs effectué une belle prise lors d’un contrôle dynamique sur l’A31, en février 2022. Les agents avaient mis la main sur 217 kg d’herbe, dans un camion frigorifique polonais qui transportait des brocolis.

"Explosion" des saisies de tabac

Le trafic de tabac est particulièrement visé par les douaniers. Le plan tabac mis en place par le gouvernement l’an dernier a d'ailleurs été renforcé cette année et il montre des résultats. L’an dernier, les douaniers ont constaté moins d’infractions mais les saisies sont plus importantes.

"On note une explosion des saisies de tabac. On est passé d’environ 12 tonnes de tabac saisi en 2021, à presque 29 tonnes en 2022. On a multiplié par presque deux et demi le nombre de saisies, ce qui montre bien tout l’investissement que la douane peut porter au quotidien", indique Mathieu Boffy, le chef divisionnaire des douanes de Lorraine Nord, un territoire qui comprend la Moselle et le Nord de la Meurthe-et-Moselle. "Il y a eu 379 saisies de tabac, ça fait plus d’une par jours", ajoute Joseph Grandgirard, le directeur régional des douanes de Nancy.

Parmi les belles prises, il y a celle du 17 mars 2022. Une escouade de la brigade de Nancy a découvert 16,7 tonnes de tabac brut, dans un camion sur l’A31. La marchandise était probablement destinée à un atelier clandestin de cigarettes. A Verdun, 960 kg de cigarettes de contrefaçon ont été interceptés le 15 mai de l’année dernière. A Mont-Saint-Martin, c’est 369 kg de tabac qui avaient été saisis le 17 juin 2022.

Les déchets et les contrefaçons

Autre point marquant du bilan des douanes, c’est les saisies de produits contrefaits. 70 212 articles de contrefaçon ont été saisis en 2022, contre 14 538 l’année d’avant. Cela représente une évolution 483% sur un an. "Il y a quelques années c’était les produits de luxe. Aujourd’hui, la contrefaçon concerne tout type de produit", dit Joseph Grandgirard.

Produits de contrefaçon saisis par les douanes. © Radio France - Vianney Smiarowski

Et puis, les services des douanes sont également mobilisés pour lutter contre les trafics transfrontaliers des déchets. "Là aussi on est sur des enjeux de santé publique. On doit lutter contre ces trafics-là. Et le fait qu’on soit le long de la bande frontalière avec la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne, nous oblige à être très vigilants là-dessus", précise Mathieu Boffy.

En matière de trafic de déchets, les douanes de la direction régionale de Nancy ont constaté huit infractions l'an dernier et surtout, elles ont saisi 2,5 tonnes de poudre de pots catalytiques, lors d'un contrôle au péage de Saint-Avold sur l'A4, le 7 décembre 2022. La marchandise, normalement soumise à des règles strictes était destinée à être livrée en Estonie.

Près de 340 agents travaillent à la direction régionale des douanes de Nancy. "Mes équipes sont extrêmement performantes et pleinement mobilisées. Et puis, on s’adapte en permanence. On enrichit notre connaissance des organisations de fraude et cela nous permet d’adapter nos méthodes", dit Joseph Grandgirard, le directeur régional, qui précise au passage qu’il reste encore des postes à pourvoir.