Grève des saisonniers dans plusieurs stations de ski en France

Les saisonniers des remontées mécaniques n'ont pas choisi leur jour d'action au hasard : en ce samedi de chassé-croisé sur les routes des stations de ski, ils appellent à la grève partout en France pour protester contre les conséquences de la réforme de l'assurance-chômage. La CGT et FO, à l'origine de cet appel, recensent une cinquantaine d'actions dans plusieurs stations en France, des Alpes aux Pyrénées.

A Moûtiers en Savoie, quelques 200 saisonniers se sont mobilisés samedi matin pour une opération de tractage sur la route des stations de ski, ce qui a provoqué des bouchons. En Isère, débrayage recensé à Chamrousse ainsi qu'aux Deux-Alpes où 150 saisonniers étaient en grève et seulement le bas des pistes accessible, avec quatre remontées-mécaniques ouvertes sur quarante-trois. A Serre-Chevalier, dans les Hautes-Alpes les saisonniers ont chanté en bas des pistes. Dans les Hautes-Pyrénées, un rassemblement était prévu devant la préfecture où les participants vont déposer leur outil de travail, à savoir skis et chaussures. Grève également à la station de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales.

Six mois pour prétendre à l'indemnité

Leurs inquiétudes portent sur le nouveau mode de calcul de l'indemnité pour l'assurance-chômage qui entre en vigueur au 1er avril. La CGT dénonce un allongement de la durée de quatre à six mois de contrat pour l'ouverture des droits, mais aussi la suppression de la recharge au bout d'un mois de travail et une baisse pour certains cas du montant de l'allocation. "Le risque c'est qu'on ait une pénurie de ressource de contrats de travail et on sait l'impact que ça aurait sur l'économie des stations", indique à l'AFP Fabrice Michaud, secrétaire général de la Fédération des Transports de la CGT.

L'exécutif estime que les règles actuelles sont trop favorables aux personnes travaillant de manière discontinue, comme peuvent l'être les saisonniers. Le ministère du Travail a prévu toutefois de présenter la semaine prochaine "un plan d'accompagnement" spécifique pour les saisonniers des remontées mécaniques.

