Des saisonniers logés dans l’internat d’un lycée honfleurais en 2024

Michel Lamarre (maire de Honfleur), Sophie Gaugain (1ère vice-présidente du Conseil régional de Normandie) et Yann France (président de l'UMIH 14)

“Avec l'essor d’Airbnb ça devient vraiment compliqué pour nous”. Michel Lamarre, maire de Honfleur, sait que sa ville est l’une des stars normandes de la célèbre plateforme de locations de courtes durées. Côté pile, le tourisme se porte bien. Mais côté face, les restaurateurs peinent à recruter parce que les travailleurs saisonniers ne trouvent pas de logement à des tarifs abordables. Depuis plusieurs mois, le conseil régional (en charge des lycées) réfléchissait à “ouvrir” les internats durant la haute saison, quand les élèves sont en vacances. La première expérimentation aura lieu à Honfleur, au lycée Albert Sorel, à l’été 2024.

“Ce sera nouveau en Normandie” détaille Sophie Gaugain, 1ère vice-présidente de la Région en charge du développement économique. “Il y aura une vingtaine de chambres disponibles que les saisonniers pourront occuper à un prix modéré, que nous n’avons pas encore fixé”. L’annonce, faite ce lundi, intervient pendant les vacances scolaires du printemps. Trop tard pour une mise en place dès cet été, parce qu’il ne suffit pas de donner une clé à un saisonnier pour le loger. Il faut aussi mettre en place un gardiennage des lieux et, idéalement, un système de transport pour permettre aux salariés de rejoindre leur lieu de travail depuis ce lycée situé sur les hauteurs de Honfleur. “Autant prendre son temps pour bien faire les choses avant de monter en puissance et d’élargir le concept à d’autres villes normandes. Nous signerons la convention avec l’Éducation Nationale en septembre” précise Sophie Gaugain.

L'une des chambres collectives du lycée Albert Sorel à Honfleur © Radio France - Didier Charpin

Le lycée honfleurais dispose d'un potentiel de 108 lits répartis en 32 espaces de couchage mais l'hébergement ne se fera pas en mode dortoir. Chaque saisonnier disposera d'une chambre individuelle. "Ce n'est pas forcément LA solution, mais au moins l'une des solutions" nuance Michel Lamarre, qui envisage aussi d'inciter financièrement les Honfleurais à louer une chambre aux saisonniers, selon des modalités qui restent à définir.

Il manque un millier de saisonniers sur la Côte Fleurie

L’hébergement difficile des saisonniers s’aggrave d’années en années depuis la période du COVID, quand 220.000 employés des bars et restaurants ont quitté la filière. Les saisonniers restants préfèrent aller travailler où, à salaire égal, le logement leur coûtera moins cher. “La saison à la montagne s’est terminée il y a un mois et ceux qui veulent faire la saison d’été sur les plages comparent les prix d’une région à une autre. Nous sommes mal placés par rapport à la Bretagne et à d’autres régions de l’Atlantique où les prix des logements sont moins élevés” analyse Yann France, président dans le Calvados de l'UMIH, le syndicat des hôteliers-restaurateurs. Selon lui, il manque environ un millier d'employés à la saison uniquement sur la Côte Fleurie en vue de l’été 2023. Les patrons qui en ont les moyens louent en leur nom des logements pour y placer leurs salariées de juillet-août.