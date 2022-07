Des saisonniers manquent encore à l'appel en Vendée

Il manque encore mille postes d'employés saisonniers pour cet été rien qu'entre Les Sables d'Olonne et Noirmoutier, d'après un responsable d'agences d'intérim en Vendée. De nombreux bars, restaurants et agriculteurs cherchent encore des bras.

Les grandes vacances d'été débutent dans une semaine, jeudi 7 juillet, mais de nombreux professionnels peinent encore à trouver des saisonniers pour faire fonctionner leurs campings, bars, restaurants. On manque aussi de main d'oeuvre dans le maraîchage. La crise du Covid n'est pas étrangère à ce phénomène. "Depuis qu'il y a eu le Covid notre métier a fait beaucoup parler- explique Stéphane Garnier gérant du Bar O' quai sur le port de l'Aiguillon-la-Presqu'île et administrateur au GNI Grand Ouest, le groupement des indépendants hôtellerie restauration- les horaires, la difficultés du travail, du coup beaucoup de personnes ont changé de métier." Les professionnels expliquent avoir également fait des efforts pour redorer l'image de ces métiers pénibles: " Faire des journées en continu, mais dans certains restaurants on est encore obligé de faire des coupures entre les services du midi et du soir (...) Si c'est quelqu'un d'expérience ce sera au-dessus du Smic, si c'est quelqu'un qui débute ce sera le Smic, après en fin de saison il y a des primes s'ils ont bien travaillé, ce qui est normal".

Stéphane Garnier gérant du Bar O' quai sur le port de l'Aiguillon sur Mer constate qu'après le Covid beaucoup de saisonniers se sont tournés vers d'autres métiers Copier

Il suffit de surfer sur les réseaux sociaux pour tomber sur de nombreuses annonces: "C'est problématique, il reste encore mille postes sur la zone Noirmoutier Les Sables d'Olonne -constate Manuiti Marchand - responsable des agences de Challans et des Sables d'Olonne au groupe Interaction intérim - c'est essentiellement dans l'hôtellerie restauration mais aussi dans le maraîchage, aujourd'hui des exploitations agricoles cherchent des contrats jusque fin juillet voire fin août, hors on a beaucoup de candidats qui ne demandent qu'à débuter la 2e quinzaine de juillet et à terminer avant la dernière semaine d'août, donc il faut multiplier les candidats pour boucher les trous". Le manque de logements pour héberger les saisonniers revient aussi beaucoup dans le déficit de travailleurs.

Il manque encore mille poste entre Noirmoutier et les Sables d'Olonne selon Manuiti Marchand,responsable des agences Interaction intérim. Copier