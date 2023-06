Des salariés bretons à 32h/semaine, leur week-end débute le jeudi

40 heures en 1936, 39 heures en 1982, 35 heures au début des années 2000, désormais, on évoque 32 heures de travail par semaine. Certains, d’ailleurs, font plus que l'évoquer. Ils l'appliquent. C'est le cas chez Nova Énergie , à Romagné, à côté de Fougères. Dans cette entreprise qui installe des panneaux photovoltaïques, les salariés travaillent 32 heures payées 35. Ici, la semaine dure quatre jours et le week-end commence le jeudi.

Maël Guibert, qui a fondé l'entreprise il y a un peu plus d'un an, part du constat que les équipes réalisent un chantier en deux jours et que le jeudi, à l’issue de deux installations, il leur reste trois heures de travail pour arriver à 35. Ces trois heures qui auraient dû être effectuées le vendredi matin, l’entreprise leur offre, car elles "n’auraient pas été productives". Les salariés ne pouvant pas entamer un nouveau chantier ou faire quelques travaux "annexes", qu’ils font déjà en semaine.

Productivité, efficacité

32 heures payées 35 et un week-end de trois jours, tout le monde apprécient parmi les 10 salariés que comptera l’entreprise fin juin. Cyrielle Belot, par exemple, assistante de gestion apprécie particulièrement le vendredi, "une journée disponible pour des rendez-vous médicaux, s’occuper de la maison, faire les courses. Et après, on a deux vrais jours de week-end. Dans l’équilibre, ça change tout".

Ça change tout pour le week-end de repos, mais aussi pour la semaine de travail. "On a un travail assez physique, on monte sur des toitures, on a du port de charges, des échafaudages à monter et démonter, de la manutention", explique Maxime Baudouin, technicien photovoltaïste. Après "trois jours de week-end, on revient le lundi à bloc. Moi, je me sens beaucoup plus productif sur ma semaine de travail". C’est aussi ce que ressent le patron Maël Guibert qui constate une "efficacité accrue".

Le fondateur de l'entreprise entouré de deux de ses salariés. © Radio France - Éric Bouvet

« Tout le monde est gagnant »

Le seul qui n’est pas aux 32 heures c’est Maël Guibert, mais ça lui "permet d’avoir le vendredi pour gérer l’administratif", qu’il aurait fait, sinon, le week-end. "Donc, moi-même, ça me dégage du temps. Et ça me permet de recruter plus facilement". Car une semaine de 32 heures payées 35, c’est un argument pour séduire des salariés qui ne sont pas légion dans le bâtiment. "Les problèmes de recrutement viennent souvent brider le développement" analyse le jeune chef d’entreprise. Alors, ces 32 heures, ajoute-t-il, ce n’est pas un "système qui doit être généralisé, mais une alternative".

Selon le récent baromètre de l’observatoire de la qualité de vie au bureau Actineo , 68% des 1.200 salariés interrogés, plébiscitent la semaine de quatre jours à 32 heures.