Rennes, France

Une quarantaine de salariés et délégués syndicaux venus de plusieurs magasins se sont rassemblés devant le magasin Carrefour Alma à Rennes, à l'appel de la CGT pour dénoncer le plan de suppressions de postes au niveau national. 2.400 devraient être supprimés au siège social, et 2.100 postes sont menacés par la revente ou fermeture des ex magasins Dia. Devant le magasin Alma à Rennes, une quarantaine de salariés et délégués syndicaux venus de plusieurs magasins se sont rassemblés. La CGT avance de son côté que 1.000 postes pourraient être supprimés dans les stations essence du groupe et les pôles administratifs. "A Carrefour Alma, à Rennes, on a déjà 2 postes administratifs sur 3 qui ont été supprimés", explique le délégué syndical CGT de Carrefour Alma Benjamin Gouezigoux. "Le directeur n'a même pas contesté qu'il y aurait des suppressions de postes. _Dans le plan Bompard, ils annoncent 2 milliards d'économies par an à partir de 2020_. Alors que Carrefour a reçu 2 milliards d'euros en 5 ans au titre du CICE par l'Etat !", dénonce Benjamin Gouezigoux.

"Les annonces sur le siège social et la fermeture des magasins ex-Dia, c'est à court terme. Mais à moyen terme, on sait qu'on sera impactés".

Les passages en franchise dénoncés

Le passage de certains magasins en "location gérance", c'est-à-dire en franchise, est aussi vivement critiqué par les salariés. "On est en plein dans ce processus, explique Marie-Noëlle, caissière au Carrefour Market de Betton. _On garde l'enseigne Carrefour, mais on perd nos avantages liés au groupe, ça nous fait 250 euros de moins par mois_". "Ils perdent leurs primes d'intéressement, de participation, de vacances... Idem pour les tickets restaurants", ajoute Benjamin Gouezigoux.

Les salariés espèrent maintenir la pression sur le groupe Carrefour. D'autres mobilisations à l'appel des syndicats sont prévus les week-ends prochains.