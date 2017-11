Des salariés d'Airbus Saint-Nazaire débrayent pour dénoncer un mal-être au travail

A l'appel du syndicat Force Ouvrière, plus de 200 salariés d'Airbus de Gron à Montoir-de-Bretagne ont débrayé pendant une heure devant les locaux de la direction du site pour dénoncer un mal-être au travail. Ils parlent de stress, de pression croissants.

Mardi matin puis mardi après-midi, plus de 200 salariés ont cessé le travail pendant une heure pour dénoncer un mal-être croissant dans leurs ateliers. Selon Force Ouvrière (syndicat majoritaire) , les chaînes de l'A 320 et de l'A 350 sont les plus touchées. Le carnet de commandes d'Airbus est complet pour les 9 prochaines années. Les employés doivent faire face à une montée des cadences. A Saint-Nazaire, ils fabriquent les pointes avant et les tronçons centraux de tous les avions.

On arrive à des cadences, élevées, plus d'un avion par jour pour l'A 320 et il y a vraiment une pression pour sortir les avions. Certains salariés ont du mal avec cette pression. Le taux d'absentéisme augmente.Il est temps de prendre en compte le mal-être tant qu'il est minoritaire" Fabrice Benoit, délégué Force Ouvrière

Une délégation de Force Ouvière a été reçue par des représentants de la direction du site qui compte près de 3 000 employés. Il leur a été promis l'ouverture d'enquêtes sur le stress dans les ateliers concernés.