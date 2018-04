L'intersyndicale FO, CFTC, CFDT appelle à la mobilisation ce vendredi. Une cinquantaine de salariés ont débrayé et ont occupé l'une des entrées mais aussi défilé dans les rayons pour dire leur hostilité à l'ouverture les dimanche matin à compter du 10 juin.

Poitiers, France

Caddies alignés devant l'une des trois entrées de l'hyper, les salariés grévistes se sont pour partie installés devant l'une des trois entrées de l'enseigne pendant que d'autres, plus nombreux, ont défilé toute la matinée en cortège dans les rayons. L'objectif, alerter les clients et inciter les salariés à les rejoindre. Des salariés majoritairement hostiles à cette ouverture dominicale. Ils sont plus de 200 sur 330 à avoir signé la pétition proposée par les syndicats.

les grévistes ont défilé dans les rayons © Radio France - Baudouin Calenge

La généralisation de l'ouverture dominicale

La direction affirme n'avoir d'autre choix que d'ouvrir le dimanche face à la concurrence. Géant Casino, Intermarché et Super U sont déjà ouvert le dimanche matin sur grand Poitiers. Leclerc pourrait suivre selon l'une de ses salariés rencontrées aujourd'hui. Quant à l'hyper Auchan de Chasseneuil du Poitou, une réunion des délégués du personnel est prévu le 30 avril. La direction pourrait y annoncer un projet d'ouverture dominical.

l'inquiétude des salariés

Même si la direction promet que pour cette ouverture dominicale prévue à partir du 10 juin elle recrutera 25 étudiants, les salariés craignent la banalisation du travail dominical et surtout de devoir un jour s'y "coller". Inquiétude partagée par une salariée d'un des magasins de la galerie marchande qui s'interroge sur l'attitude de son patron lorsque la grande surface ouvrira le dimanche matin. Inquiétude enfin d'une salarié de chez Leclerc croisée à Auchan et qui s'attend elle aussi à ce qu'on employeur fasse la même chose très rapidement.