Des salariés d'Earta manifestent devant la mairie du Mans pour demander le soutien de Stéphane Le Foll

C'est une étape dans leur marche vers l'Elysée commencée le 17 août à Nantes. Une cinquantaine de salariés d'Earta ont manifesté devant la mairie du Mans, ce lundi 24 août, tous vêtus du même tee-shirt noir portant l'inscription "Je suis Earta". L'entreprise compte 150 salariés en Sarthe répartis sur deux sites : Le Ribay, au Mans, et un atelier à Voivre-lès-le-Mans. En Sarthe et en Loire-Atlantique, Earta a 250 employés, dont 220 sont des travailleurs en situation de handicap. Suite à la restructuration du groupe Presstalis, devenu France Messagerie, le mandat d'Earta n'a pas été renouvelé. L'entreprise trie les journaux et les magazines invendus. Ce contrat représente plus de 30% de son chiffre d'affaires, soit environ 2,6 millions d'euros par an. Sans France Messagerie, Earta pourrait se retrouver sur la paille.

"Ces employés en situation de handicap ne retrouveront pas de boulot s'ils devaient perdre leur emploi. C'est déjà compliqué quand on est valide, là c'est encore pire", souligne Emile Prono, encadrant au Ribay et délégué syndical CFDT. A Earta, Johanna Davy, 33 ans, a trouvé un emploi adapté à sa fibromyalgie et ses maux de dos chroniques. "S'il y a des coups de moins bien, on peut ralentir sans problème, sans qu'on soit jugé par le patron", décrit l'ouvrière. Et d'ajouter : "Ce qui manque dans les autres entreprises, c'est un peu de compréhension sur les handicaps."

Stéphane Le Foll va envoyer une lettre à Emmanuel Macron

Tout au long de leur périple, le directeur d'Earta, Didier Rio, et ses salariés demandent aux élus locaux de prendre position pour eux et d'adresser des courriers au président de la République, Emmanuel Macron.

Trois semaines auparavant, ils avaient rencontré le directeur de cabinet du maire du Mans Stéphane Le Foll. L'élu n'avait pas donné de suite. Cette fois, les adjoints au maire qui ont reçu Didier Rio et des délégués syndicaux leur ont assuré que l'ancien ministre de l'agriculture allait envoyer une lettre à Emmanuel Macron dans les prochains jours. Le patron et les salariés espèrent que le courrier arrivera avant eux à l'Elysée. Ils doivent finir leur marche à Paris, lundi 31 août.