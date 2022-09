Des salariés de Carrefour bloquent les entrepôts pour demander une augmentation de salaire

Si vous faites vos courses dans l'enseigne Carrefour, vous avez peut-être remarqué des rayons bien vides. Cette fois, il ne s'agit pas de pénuries, conséquences de la guerre en Ukraine, mais d'une grève. Les salariés de certains entrepôts de Carrefour sont en grève depuis une semaine. Ils demandent une augmentation de salaire plus importante que celle promise par la direction, au vu de l'inflation de presque 6%.

De nombreux rayons du Carrefour de Compans-Caffarelli à Toulouse sont vides © Radio France - Jeanne-Marie Marco

Aux dernières négociations annuelles, le 15 septembre, la direction a promis 2% d'augmentation de salaire, mais ce n'est pas assez pour les grévistes. Ce jeudi, Carrefour a bien fait un effort en proposant 2,5%, mais le lendemain, ce vendredi certains entrepôts sont toujours bloqués.

Une vingtaine de grévistes sont sur le piquet de grève de l'entrepôt de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne). Cet immense entrepôt fournit notamment les Carrefour city et market du Sud-Ouest. Selon Force Ouvrière, syndicat majoritaire, 80% des salariés ont débrayé. Ils se relaient toute la journée, et la nuit.

Un manque de reconnaissance

Geoffrey a de petits yeux, il est resté là toute la nuit parce qu'il veut plus que les 2.5% d'augmentation et les 100 euros de prime que met Carrefour sur la table, "on trouve ça ridicule", commente-t-il. "Il y a une fatigue physique, morale, ajoute-t-il. C'est dû à des heures supplémentaires récurrentes, à cause des volumes que l'on a à traiter. On sait que l'entrepôt est saturé, on a pas les capacités de tout traiter, mais on le fait quand même."

À la mi-journée, une représentante de la direction régionale s'avance, "je suis venue discuter, parce qu'il y a un mouvement, alors si vous voulez me faire part de quelque chose, je suis disponible." Mais face à elle, les grévistes ne bronchent pas, Geoffrey n'est pas convaincu non plus : "C'est plutôt positif, mais vous voyez il n'y a pas eu beaucoup d'échange. Elle est restée un quart d'heure, c'est dommage. Elle aurait pu rester un peu plus."

Henri Gnamien, délégué FO sur l'entrepôt de Plaisance-du-Touch s'insurge aussi d'un manque de considération : "On nous a qualifié de salariés de seconde ligne pendant le Covid. On a été présents pour le pays, mais notre travail n'est pas reconnu. Les conditions de travail se dégradent, on nous demande plus d'effort avec moins d'effectif."

La direction de Carrefour se dit, de son côté, "attentive au pouvoir d’achat de ses clients comme de ses collaborateurs", et assure que le dialogue social est "permanent".