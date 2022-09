Des salariés de Carrefour en grève en Normandie, ils demandent une augmentation des salaires

Mouvement de grève national des salariés de Carrefour, ce samedi 24 septembre : à l'hypermarché de Mondeville 2 (Calvados), mais aussi dans la Manche à Avranches, ou en Seine-Maritime à Barentin et Mont Saint Aignan, des salariés de Carrefour demandent une augmentation de leurs salaires. "Les salariés sont en souffrance, explique Nadine Tillaut, déléguée syndicale CFDT pour le magasin Carrefour Mondeville, avec l'inflation, les salaires ne suivent plus, on est réellement choqué entre ce qui se passe avec les actionnaires, et au niveau des salaires réellement perçus dans les magasins."

Cette mobilisation intervient deux jours après une troisième réunion avec la direction du groupe, ce jeudi. Elle avait proposé 2,5 % d'augmentations, dans le cadre des négociations annuelles, et une prime de 100 euros. Une proposition jugée insuffisante par les syndicats, qui demandent entre 3 et 5% d'augmentations, à cause de l'inflation.

Une grève à l'entrepôt logistique de Carpiquet

Dans le Calvados, les salariés de Mondeville 2 rejoignent donc leurs collègues de l'entrepôt logistique de Carpiquet, en grève depuis le jeudi 15 septembre. "La plupart des salariés de Carrefour sont payés au SMIC, si on parle uniquement du taux horaire, confie Mark Stanfield, délégué syndical CFDT de Carrefour à Avranches, pour moi, le partage des richesses est loin d'être égal."

Dans un communiqué, Carrefour précise notamment que ces 2,5% d’augmentations, proposés à ses employés au 1er novembre, amènerait une hausse des salaires de 8,3% depuis août 2021. Selon le groupe, il s’agirait de loin de l’augmentation la plus importante de toutes les entreprises de la grande distribution, là où le taux d’inflation est d’environ 5,8% en France.