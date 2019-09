Des salariés de GE Belfort accompagnent la sortie d'une turbine à gaz

Belfort, France

"Nous sommes fiers de notre savoir-faire". C'est le message des salariés de General Electric Belfort. Ce mardi 17 septembre, une centaine de personnes ont accompagné le sortie d'usine d'une turbine à gaz, à l'appel de l'intersyndicale. Accompagner et non pas bloquer, les salariés l'ont bien souligné. Car cette mobilisation avait pour but de répondre à un des responsables de GE au niveau européen. Matthias Schweinfest a affirmé dans une lettre à ses clients que s'il y a du retard au niveau de la production, c'est à cause des mouvements sociaux sur les site de Belfort et de Bourogne, dans le Territoire de Belfort. Or aucune grève n'est à déclarer à ce jour.

"Zéro jour de grève"

Parmi les salariés présents, Didier Saxer, membre du syndicat Sud porte un t-shirt "Belfort sort ses griffes" sur les épaules, avec au dos l'inscription "Pour l'avenir du territoire". "Nous totalisons zéro jour de grève depuis l'annonce du plan de restructuration de l'entreprise [le 28 mai ndrl], explique Didier Saxer. Vous voyez la machine elle est là. On ne la bloque pas. Nous ne sommes pas en grève".

Des salariés de GE devant une turbine à gaz ce mardi 17 septembre © Radio France - Sarah Vildeuil

Pour Karine François, autre élue du syndicat Sud, le problème trouve son origine autre part: "La désorganisation et les retards sont dû à des pièces qui ont été délocalisées aux Etats-Unis ou en Hongrie, qui arrivent très en retard et sont souvent de mauvaise qualité."

Ce mercredi 18 septembre, une autre manifestation est prévue à l'appel de la CGT. L'intersyndicale va aussi présenter un plan social alternatif à la direction qui prévoit de supprimer 1.050 postes dont 800 dans l'entité turbines à gaz de Belfort.