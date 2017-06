Des salariés de GM&S font brûler des pneus dans leur usine pour faire pression sur le gouvernement

Les salariés de GM&S ont allumé des feux à l'intérieur de leur usine de La Souterraine ce mardi. Un coup de colère pour dénoncer l'échec, selon eux, des négociations au ministère de l'Economie, qui se poursuivent pourtant cet après-midi. Ils comptent passer la nuit sur le site.

Des salariés de GM&S ont allumé plusieurs feux sur le parking et à l'intérieur de leur usine de La Souterraine ce mardi. Des pneus brûlent dans des bacs en métal et une épaisse fumée noire est visible depuis l'extérieur et elle envahit tout le bâtiment.

En mai dernier, l'usine creusoise de l'équipementier automobile avait déjà été occupée par ses salariés qui avaient même piégé le site avec des bonbonnes d'air liquide.

"Non, ce n'est pas de la rigolade" - des salariés

Un coup de colère après l'échec, selon ces salariés, des négociations à Bercy ce mardi, elles se poursuivent toutefois après une suspension de séance. Les salariés attendaient que le gouvernement appuie leur demande de prolonger la période d'observation et qu'il augmente les indemnités supra-légales jusqu'à 155.000 euros en cas de licenciements, ce qui ne semble pas acquis du côté de Bercy.

Les GM&S comptent passer la nuit sur le site

En attendant des nouvelles de la réunion au ministère, les salariés se sont retirés dans un atelier pour une assemblée générale, afin de décider de la suite de leurs actions. Très amers, ils ont de nouveau l'impression d'être lâchés une nouvelle fois par les constructeurs et le gouvernement.

#Creuse #Automobile ouvriers GM&S entrent en AG pour décider suite actions pic.twitter.com/NkUkhB6gio — France Bleu Creuse (@FBCreuse) June 27, 2017

Les GM et S souhaitent en tout cas maintenir la pression au maximum sur les pouvoirs publics et les élus alors que le tribunal de commerce de Poitiers doit se prononcer ce vendredi 30 juin sur l'avenir du site creusois.