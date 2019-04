Des salariés de l'Udaf reçus par le Préfet des Landes

Mont-de-Marsan, France

Une cinquantaine de salariés de l'Udaf des Landes ont défilé ce mardi en fin de journée à Mont-de-Marsan, de leur lieu de travail jusqu'à la Préfecture où une délégation a été reçue par le Préfet et le Directeur de la Protection des Populations.

L'Udaf, l'Union départementale des associations familiales des Landes, c'est en moyenne 116 salariés, des travailleurs sociaux et des juristes essentiellement qui s'occupent des tutelles, ou des curatelles.

Les salariés se plaignent toujours de mauvaises conditions de travail et d'un climat social dégradé avec leur direction. Selon la CGT, au 31 janvier il y avait 16 arrêts maladie et 11 personnes ont démissionné.

Le syndicat avait sollicité une nouvelle audience pour présenter la situation, qui d'après lui, ne s'améliore pas. "Le climat ne s'est pas apaisé parce que les salariés ploient toujours sous une masse de travail importante; parce qu'ils sont confrontés au mal-être de leurs collègues, un mal-être qu'ils absorbent et qui se surajoute au leur; parce que certaines _échéances n'ont pas avancé_, des négociations devaient s'ouvrir et n'ont pas été ouvertes deux mois après, ça contribue à l'inquiétude; parce que plusieurs collègues sont partis et ça fragilise les équipes et la qualité d'intervention qui est la notre. Nous sommes inquiets pour notre devenir et tous ces éléments font que le climat social ne s'est pas apaisé" explique Emilie Tauzia. Cette déléguée syndicale CGT à l'Udaf des Landes rajoute : "Les salariés ont le sentiment de ne pas être entendus. La grogne elle persiste et nous attendons des gestes forts de notre employeur aujourd'hui."

Une cellule psychologique

Les conditions de travail se dégradent depuis des années, rajoute Florence Noël, également à la CGT et secrétaire du CSE : "Ça fait des années que les salariés lèvent les bras en alertant toutes les instances de leurs difficultés. Ça s'est aggravé depuis un an de manière très impressionnante, phénoménale. On misait beaucoup sur les négociations afin de pouvoir apaiser le climat social, mais tant qu'elles ne sont pas ouvertes les salariés restent dans l'inquiétude : Qu'allons-nous devenir ? Dans quelles conditions allons nous travailler ? Donc c'est très compliqué pour tout le monde. _Au niveau psychologique, c'est lourd_. Nous avons aujourd'hui une cellule psychologique qui intervient à l'Udaf, suite aux deux alertes du mois de janvier parce que nous avons énormément d'arrêts de travail, longs, très longs, les démissions. On se retrouve avec une surcharge de travail phénoménale puisqu'on doit remplacer et former et c'est juste ingérable."

Pour protéger ces personnes, il faut que nous travaillions dans de bonnes conditions

D'après la CGT, ce qui se passe aujourd'hui à l'Udaf des Landes rejaillit sur les personnes accompagnées, des majeurs protégés et leurs familles. "Certains majeurs, qui étaient suivis par un mandataire ont vu plusieurs mandataires défiler, ça ne les rassure pas, ça génère de l'angoisse, qui peut générer aussi de l'agressivité. Ce qui se joue à l'Udaf inquiète aussi nos partenaires, dans quelles mesures aujourd'hui nous sommes en capacité d'assumer nos missions ?" poursuit Emilie Tauzia, "nous avons encore plein de salariés qui ont envie de bien faire, attachés à leur métier, qui ont conscience de l'utilité de leur intervention et qui le font encore avec cœur. Mais jusqu'à quand ? Parce que _les uns après les autres s'épuisent_. Nous accompagnons environ 3.000 personnes et elles ont besoin de l'Udaf pour fonctionner. Il y a un lien de dépendance lié au mandat judiciaire. Donc, il est important que nous fonctionnions correctement. C'est un service d'intérêt public auprès de populations qui sont vulnérables, qui doivent être protégées. Mais pour protéger ces personnes, il faut que nous aussi nous soyons étayés, que nous travaillions dans de bonnes conditions".

L'Udaf des Landes s'occupe de 3.000 personnes © Radio France - Valérie Mosnier

Les services de l'Etat comme médiateur ?

Face à la situation, qui semble bloquée, la Préfecture et la Direction des Populations pourraient être l'intermédiaire entre les deux parties. C'est en tout cas l'espoir à l'issue de la rencontre, vécue comme un signe forts envers les salariés. "Il nous a été indiqué que les problématiques que nous rencontrions n'étaient pas secondaires, qu'elles étaient prises en compte, que dans l'immédiat il n'y avait pas forcément de solutions, mais qu'elles allaient être travaillées de concert entre la Préfecture, la DDCSPP et en y associant notre employeur" explique encore Emilie Tauzia. Mais pas de date, et c'est ce qui déçoit un peu les salariés, "nous aurions avoir une échéance à laquelle nous fixer, mais nous comptons énormément sur ce retour".