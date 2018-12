Des salariés de la centrale EDF de Cordemais perturbent le trafic ferroviaire

Cordemais, France

Ils sont environ 80 à avoir envahi les voies ferrées à hauteur du passage à niveau et de la gare de Cordemais pendant plus de deux heures . Un train était bloqué en gare de Savenay et depuis le début de l'après-midi, aucun train ne circulait entre Nantes et Le Croisic. Le trafic vers Rennes et Redon était aussi perturbé. La circulation routière a aussi été perturbée dans le secteur.

"Désordre public pour se faire entendre"

Le délégué CGT de la centrale de Cordemais Gwénaël Plagne estime : "On n'a pas été entendu jeudi dernier à Paris, on a donc choisi le désordre public pour se faire entendre puisqu'a priori il n'y a que ça qui semble fonctionner". Jeudi dernier, une délégation de salariés de la centrale à charbon a été reçue au Ministère de la Transition écologique; mais ce n'est pas Francçois de Rugy que les salariés ont rencontré mais sa directrice de cabinet. Ils demandaient un moratoire sur l'arrêt des centrales à charbon._"C'est une fin de non -recevoir"estime Gwénaël Plagne "on n'a pu évoquer ni l'avenir de la centrale en général, ni le projet Ecocombust, ni les emplois". Certains salariés sont en grève depuis le 11 décembre. _

La centrale à charbon emploie 400 salariés. Emmanuel Macron a confirmé sa fermeture d'ici 2022.