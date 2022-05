Des salariés de la fromagerie de Chaumes en Dordogne en grève, la production menacée

La production de fromages de chaumes pourrait bientôt s'arrêtée en raison d'une grève à l'usine de Saint-Antoine-du-Breuilh (Dordogne). Tout le service pasteurisation, 13 salariés sur 160, a cessé le travail depuis mercredi 18 mai. Les grévistes réclament des revalorisations de salaires.

Une réunion entre les syndicats et la direction ce lundi 23 mai n'a pas permis aux négociations d'avancées. "On pense que la direction joue la montre", explique Cédric Lacoste, le porte-parole des grévistes. "Malheureusement, ils n'ont pas compris que nous sommes déterminés à ne rien lâcher", regrette le technicien de la fromagerie des Chaumes où il travaille depuis 24 ans.

Les grévistes demandent une augmentation des salaires de 2,2 %

Les salariés du service pasteurisation traitent entre 100 000 et 200 000 litres de lait par jour. Ils travaillent les week-ends et la nuit pour un salaire de base en début de carrière de 1 800 euros bruts par mois. Les grévistes demandent une augmentation des salaires de 2,2 %, un retour à la majoration des heures travaillées les dimanches, une revalorisation des heures de nuit et de la prime panier de nuit.

Si le mouvement se poursuit, la production de l'usine sera paralysée d'ici 15 jours. L’usine appartient au géant de l'agroalimentaire Savencia, anciennement Bon Grain. Elle fabrique des fromages à base de lait de vaches de la région, principalement du Chaumes mais aussi du Saint-Albray et du Gris du Périgord.