Des salariés de Leroy Merlin bloquent l'entrepôt de Dourges

C'est une mobilisation inédite, ce mercredi 24 novembre, pour l'entreprise Leroy Merlin, propriété de la bien connue famille Mulliez. Depuis ce matin, des salariés bloquent l'entrée et la sortie du dépôt logistique de Dourges dans le Pas-de-Calais. L'intersyndicale est insatisfaite des conclusions des négociations annuelles obligatoires (NAO). Les syndicats voudraient des hausses de salaires notamment pour les emplois les plus précaires tandis que l'accord d'entreprise prévoit un pourcentage de 2% pour tous les salaires, gros comme petits.

Augmentation des salaires

Une trentaine de salariés est donc mobilisée depuis ce matin pour bloquer l'entrée et la sortie du dépôt logistique de Dourges. L'intersyndicale a demandé une meilleure rémunération pour les salariés, comme l'explique Karim Bachiri, de la CGT : "Aujourd'hui l'entreprise donne un pourcentage, certes en-dessous de l'inflation, mais qui va favoriser les gros salaires. Aujourd'hui 2% sur un employé lambda dans nos magasins ca ne va pas changer grand chose mais pour le directeur de Dourges par exemple ou un directeur de magasin qui perçoit 7 000 euros par mois, cette augmentation de 2% va produire 140 euros de rémunération en plus."

Pour l'intersyndical il faut donc augmenter les salaires et surtout aider les salariés les plus précaires, Karim Bachiri : "Autour de nous là, il y a des gens qui aujourd'hui gagnent 1200-1400 euros en ayant 20 ans d'ancienneté chez Leroy Merlin. Nos hôtesses service client, nos employés logistiques, nos magasiniers sont à 1200 et 1400 euros. On demande que ces premiers niveaux de salaires qui ont été là pendant la période covid, qui ont été fidèles à la volonté de l'entreprise d'être utile aux habitants. On veut que l'entreprise soit utile aux salariés."

Pour le directeur du site de Dourges, Thibault Joan, les négociations sont terminées : "Les négociations annuelles ont eu lieu, elles sont clôturées et sont donc terminées." Ce mercredi, d'autres entrepôts sont bloqués au niveau national notamment à Valence dans la Drôme et Réau en Seine-et-Marne. Des actions sont prévues également par l'intersyndicale dans les magasins dès ce samedi 4 décembre.