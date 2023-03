Des salariés de TDV Industries à Laval se mobilisent pour être mieux payés

Une partie des équipes de l'entreprise de tissus TDV Industries, 135 salariés à Laval, se mobilise depuis ce lundi 6 mars pour demander une augmentation de salaire de 6 % et une prime. Après quatre réunions dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la direction aurait proposé un pourcentage qui varierait selon les postes, environ 3,5 % pour les cadres, 4,5 % pour les ouvriers.

"En trois ans, on a eu 1 % sur notre taux horaire et entre 500 et 1.000 euros de prime Macron, explique Mickaël Fontaine, délégué syndical CGT au sein de l'entreprise qui teint des vêtements professionnels, l'inflation est tellement énorme qu'il nous faut plus que ça."

Les salariés ont décidé de reconduire le mouvement de grève ce mardi, faute d'accord avec la direction.