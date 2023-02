Des salariés dénoncent une répression syndicale chez Sanofi à Montpellier

Selon les syndicats, d'autres salariés de Sanofi sont sanctionnés en Normandie, en Gironde et en région parisienne (photo d'illustration).

Un rassemblement est organisé devant le site de Sanofi à Montpellier ce jeudi 2 février 2023 à 11h30 à l'appel de l'intersyndicale, pour dénoncer la convocation de deux salariées en sanction disciplinaire pour "pour des faits constitutifs d'une faute lourde".

Selon les syndicats, le groupe pharmaceutique français fait de la "répression syndicale", suite au mouvement social qui a duré trois semaines fin 2022 sur plus de quinze sites du groupe. La grève portait sur les Négociations Annuelles Obligatoires, et s'était conclue par l'augmentation de salaire globale de 4,5%, contre les 3% prévus initialement.

Suite à cette grève, une quinzaine de salariés du site héraultais ont aussi reçu un "courrier de recadrage", accompagné d'un "entretien avec l'encadrement", et un salarié "déjà dans le collimateur avant la grève" a été licencié à Montpellier, rapporte Sud Chimie. "Sa participation au mouvement a aggravé son cas, car non protégé par un mandat", développe les représentants syndicaux.

"C'est une remise en cause claire du droit de grève de la part de Sanofi"

Sandrine Caristan, est déléguée Sud Chimie à Sanofi à Montpellier et travaille à Sanofi depuis 35 ans. Elle fait partie des salariés convoqués ce jeudi. "Je suis en colère", exprime-t-elle. "Tout ce qu'on a fait, c'est participer à un mouvement collectif intersyndical. Et comme par hasard, ce sont sur deux salariées Sud Chimie, syndicat connu sur le site de Montpellier pour être particulièrement actif, qui sont convoquées à un entretien pour faute lourde. Je ne vois pas en quoi notre action pendant ces trois semaines pourrait justifier d'une faute lourde. C'est une remise en cause claire du droit de grève de la part de Sanofi."

"Ce qui s'est passé sur le site de Montpellier, c'est ni plus ni moins qu'un piquet de grève pendant trois semaines", explique Sandrine Caristan. "Sur les quatre entrées, il y avait effectivement une entrée occupée par les salariés. Mais tous les salariés ont pu travailler comme il le souhaitait, et les camions de livraison ont pu passer en prenant un chemin alternatif, donc il n'y a rien de bien méchant."

Pour Franck Aubertin, salarié depuis 2006, ces sanctions sont un moyen d'intimider les salariés. "Il y a des salariés qui sont peu sortis, et qui ne comprennent pas pourquoi ils ont reçu ce courrier", relate-t-il. "C'est une manière de leur dire que la prochaine fois, ils vont les allumer. Ils n'ont rien fait, mis à part être venu en grève." Selon les syndicats, d'autres salariés de Sanofi sont sanctionnés en Normandie, en Gironde et en région parisienne.

Sanofi dénonce des "actions illicites menées par certains des grévistes"

"Le droit de grève est un droit fondamental" répond à France Bleu Hérault la direction de Sanofi, qui dénonce des "actions illicites menées par certains des grévistes" sur plusieurs sites, "constatées par huissier". Ces actions ont pu empêcher le fonctionnement normal ces sites "et perturber la fabrication et la livraison de médicaments, vaccins ou traitements pour des essais cliniques essentiels pour les patients", poursuite le groupe. "Il ne s’agit en aucun cas d’atteintes au droit de grève mais de procédures engagées au regard d’abus constatés et avérés dans le cadre d’un exercice anormal de ce droit par leurs auteurs."