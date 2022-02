Des salariés du centre médico-social précoce en grève pour protester contre le départ de leur médecin

Les 14 salariés du centre d'action médico-sociale précoce ( CAMSP) d'Epernay dénoncent le choix récent de leur direction de se séparer du médecin pédiatre qui intervient dans l'établissement. Ils dénoncent une décision brutale et s'inquiètent de l'avenir de leur activité.

Il n'y a pas eu de rendez-vous au centre d'action médico-social précoce d'Epernay la semaine du 31 janvier., pour cause de grève.

Des salariés du centre d'action médico-sociale précoce ( CAMSP) d'Epernay refusent le départ annoncé de leur médecin pédiatre, qui travaille dans l'établissement depuis 13 ans. Les professionnels ont fait grève toute la semaine du 31 janvier pour dénoncer une décision qu'ils jugent brutale et non justifiée.

Le centre est spécialisé dans le soin des enfants âgés de 0 à 6 ans, pris en charge par une équipe pluridisciplinaire de professionnels paramédicaux et d'action sociale , pour des troubles physiques ou psychologiques variés.

« Fonctionner sans pédiatre, c'est inimaginable » pour Véronique, orthophoniste dans ce centre depuis près de 30 ans. Elle a appris, à la suite d'un comité social d'entreprise, la décision prise par la direction de ne pas renouveler la convention qui permettait à leur médecin d'intervenir tous les lundis dans l'établissement.

Le centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) d'Epernay dépend de l'institut Michel Fandre à Reims. © Radio France - Natacha Kadur

Des problèmes de management

D'après Véronique, Il n'y a rien à reprocher à la professionnelle sur son travail auprès des patients et des familles, « mais notre directeur a parlé de divergences de management » explique l'orthophoniste. Un motif qui surprend et interroge au sein des équipes : « Nous avons un médecin directeur, et un directeur administratif. Nous n'avons pas de managers, nous ne sommes pas dans une boite de production ! » s'exclame Michelle, secrétaire au CMASP depuis près de 40 ans.

Nous avons un médecin compétent et reconnu par tout le monde, pourquoi la mettre de coté ? Il y a quelque chose qui nous échappe

Elle partage le désarroi des 14 salariés qui ont décidé de fermer les portes du centre dès le lundi 31 janvier, pour protester contre ce départ annoncé : « Nous avons un médecin compétent et reconnu par tout le monde, pourquoi la mettre de coté ? Il y a quelque chose qui nous échappe » partage Michelle, qui a rejoint la grève.

Les 14 salariés de l'établissement se sont mis en grève la semaine du 31 janvier. - Natacha Kadur

Pas de remplacement annoncé

Pour le moment, aucun remplacement n'a été annoncé. Barbara, assistante sociale au CMASP, s'inquiète d'autant plus qu'elle connait la situation de pénurie de pédiatres dans le secteur médico-social : « Il y a un tel nombre de demandes pour recruter des médecins pédiatres, cela va être très compliqué de la remplacer ! » dit-elle.

Pour l'instant personne n'a répondu à nos sollicitations

Les équipes présentes ce vendredi dans des locaux vides de patients s'estiment « dans le flou » quant aux conséquences de cette annonce, et regrettent de n'avoir été destinataires d'aucune communication officielle : « Notre direction n'est jamais revenue vers nous, même après une semaine d'arrêt total des soins. Pour l'instant personne n'a répondu à nos sollicitations » déplore Barbara.

Inquiétudes pour l'avenir

Pour ces professionnels, cette annonce n'est pas de bonne augure pour l'avenir du centre, ni une bonne nouvelle pour les familles qui pourraient en subir les conséquences : « Certaines attendent déjà très longtemps avant de pouvoir faire soigner leur enfant, puisqu'on a des listes d'attentes qui sont très longues. Elles ne pourront jamais être absorbées par le libéral » explique l'assistante sociale.

Les équipes se disent déterminées à poursuivre leur combat au retour des vacances scolaires de février, pendant lesquelles le centre est fermé, en soutien à leur collègue.