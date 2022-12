Des salariés du Cirad à Montpellier ont écrit une lettre au Père Noël pour demander des plus gros salaires

Et s'il suffisait d'écrire une lettre au Père Noël pour obtenir des plus gros salaires ? C'est ce qu'ont fait symboliquement une quinzaine de personnes qui travaillent au Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.) Elles se sont réunies ce samedi sur la Place de la Comédie à Montpellier à l'appel de l'intersyndicale du centre de recherche.

Déjà le 17 novembre dernier, un tiers des 1650 salariés avaient fait grève sur les différents sites. À Montpellier et Paris notamment. Une pétition a aussi recueilli 1 000 signatures.

Réclamer des augmentations de salaire

Il faudrait que tous les salariés soient augmentés de 380 euros brut par mois demande Thomas Balenghien, secrétaire générale de la CGT du Cirad. "Un ou une collègue qui serait recruté à Bac+8 pour être cadre scientifique commence au Cirad à 1 900 € net par mois. Et pour les techniciens qui sont recrutés à bac +2, ils sont à peine au dessus du SMIC. On a pas mal de collègues qui ont vu leurs salaires rester au niveau du SMIC." Certains sont même obligés "d'avoir un deuxième boulot parce que sinon ils n'arrivent pas à s'en sortir."

Au delà du prix de la vie qui augmente. C'est aussi une question de reconnaissance pour Patricia Gil, ingénieure en virologie au Cirad de Montpellier depuis 15 ans. "Même si j'ai un métier qui me plaît, je pense qu'on a un peu tendance à se dire que les chercheurs sont des gens passionnés et que le salaire ne compte pas. Mais au bout d'un moment, il faut aussi avoir une reconnaissance par le salaire."

Une fois les fêtes de fin d'année passées, les syndicats se tourneront une nouvelle fois vers l'Etat pour demander l'augmentation des budgets qui leur sont alloués.