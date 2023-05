Des salariés du complexe aqualudique de Reims dénoncent leurs conditions de travail

Ils exprime un vrai ras-le-bol. Une partie des salariés du complexe aqualudique de Reims étaient en grève ce jeudi. Ils disent en avoir marre des plannings qui changent au dernier moment, des remplacements de collègues absents au pied levé ou encore de la communication aléatoire, comme le raconte Chloé, hôtesse d'accueil à l'UCPA depuis huit mois : "On a toujours les informations à la toute dernière minute. Parfois, on n'a même pas du tout les informations. Par exemple, des cours sont annulés en dernière minute parce qu'on n'a pas assez de personnel et on n'est pas prévenu, ou alors on le sait juste avant le cours. Donc on ne peut pas prévenir les clients. C'est très pesant pour eux comme pour nous. Finalement, ça nous donne juste l'impression d'être des amateurs."

ⓘ Publicité

"Des fuites au-dessus du compteur électrique"

"Mais il y a aussi des choses qui ne vont pas au niveau du bâtiment, poursuit Chloé. Par exemple, on a beaucoup de fuites. A l'accueil, on a des fuites au-dessus de nous. On a des seaux un peu partout et ces dernières semaines, ça gouttait au-dessus du compteur électrique. Donc c'est vraiment inquiétant quand même. L'accueil, c'est un peu devenu le bureau des plaintes. On a beaucoup de retours très négatif. O**n peut dire qu'aujourd'hui l'UCPA n'a pas une bonne image. Tout ça, ça contribue à créer cette mauvaise image."

Sofiane lui aussi fait face au mécontentement des clients. Il travaille à la restauration depuis l'ouverture et dénonce un manque d'anticipation de la direction : "Je vais vous donner un exemple tout simple. On prévoit de faire des croque-monsieur, La direction passe la commande. On a le pain, le jambon, mais pas la crème fraîche. Même chose avec les pizzas : on a la pâte mais pas la mozzarella. C'est tout le temps, tout le temps la même chose. Maintenant, les clients ne passent même plus à la restauration. On l'a déjà dit à direction par mail, à l'oral… en vain."

Toujours prévenus à la dernière minute

Benjamin, maïtre-nageur depuis l'ouverture il y a deux ans renchérit : "En bord de bassin, il y a de gros problèmes de planning parce qu'on est en sous effectif. On nous demande régulièrement de travailler à la place d'un collègue absent au dernier moment. Et il y a des jours où on arrive, et on ne sait pas comment on travaille parce qu'on ne sait pas qui est là et on ne sait pas quel cours on va avoir. Moi, je me suis retrouvé plusieurs fois à faire des cours à l'arrache au dernier moment. Les temps d'accueillir les clients sont inexistants parce qu'on doit aller se changer. On doit aller chercher nos téléphones personnels pour mettre les musiques, alors qu'on nous avait promis un compte pour toute l'équipe sur une plate-forme mais on attend toujours. C'est fatiguant à la longue. C'est stressant. Dès qu'on arrive au travail, on ne sait pas ce qui va nous arriver."

Et la conséquence, selon François, maître-nageur, ce sont des départs en série : "Aujourd'hui, on est environ une trentaine de salariés. En théorie, on devrait être quasiment le double. Et sur les trente, il y en a une petite dizaine qui sont manquants, soit pour vacances, soit pour arrêt maladie, pour dépression notamment, soit pour licenciement parce que depuis quelques temps ils écrèment. Et plus personne ne veut postuler. On est à bout"

"On les voit partir les uns après les autres"

Et les clients le sentent. Comme Monique, habituée de la première heure : "On les voit partir les uns après les autres. Et on ne sent plus cette joie, on entend plus les rires comme on entendait. Il y a un outil formidable, mais apparemment, il y a une gestion qui est inversement proportionnelle à la qualité de tout le personnel qui est ici."

Nous avons sollicité la direction qui n'a pas souhaité s'exprimer au micro. Dans un communiqué, elle explique que les questions soulevées par les grévistes seront traitées dans le cadre du dialogue social avec les représentants des salariés.

Nous avons également sollicité le Grand Reims, qui a confié la gestion du complexe aqualudique à l'UCPA. Nous n'avons, pour l'instant, pas eu de retour.