Des salariés du Crestois montent une Scop pour sauver leur journal

"Le Crestois" fondé il y a 123 ans ne veut pas mourir : des salariés du journal s'organisent pour éviter une liquidation judiciaire. L'hebdomadaire, en difficulté à cause de la hausse du prix du papier et de la concurrence sur le web, est en redressement. Une Scop a été créée. Le rédacteur en chef du journal s'explique :

France Bleu Drôme Ardèche : Quelles sont les pistes mises en place pour sauver le titre ?

Clément Chassot : Ça fait plusieurs mois qu'on est en ordre de marche. Avec plusieurs collègues, on est 4-5 collègues à vouloir reprendre le titre. En fait, reprendre l'activité journal et les actifs de cette entreprise donc on s'organise. On a déjà eu plusieurs financeurs qui nous aident avec un emprunt bancaire, une garantie d'emprunt avec l'Union régionale des Scop (ndlr : Société coopérative de production) et le Fonds pour une presse libre qui est une émanation de Mediapart et qui est là pour financer la liberté de l'information, le pluralisme de la presse et qui entre dans le capital de la Scop.

France Bleu Drôme Ardèche : Un emprunt solidaire a aussi été lancé ?

Clément Chassot : Oui, pour nous permettre de commencer à partir et à pouvoir éditer ce journal. C'est un emprunt solidaire à hauteur de de 20 000 €. Concrètement, on peut souscrire, nous prêter 100 € ou plus. C'est un emprunt qui est rémunéré plus que le Livret A puisqu'il est rémunéré à hauteur de 3 % par an et donc remboursable au bout de sept ans. Les particuliers, mais aussi les entreprises, les associations, les collectivités, peuvent nous aider et participer à ce nouveau projet pour que "le Crestois" puisse continuer à vivre. Tous ces renseignements sont à retrouver sur le site internet du Crestois .

France Bleu Drôme Ardèche : Il faut faire vivre le papier ET le numérique...

Clément Chassot : On marche un petit peu sur deux jambes, il y a des jambes un peu moins musclés. En ce moment, c'est la partie numérique. Nous, on veut garder le papier parce qu'on a un lectorat qui tient. Par exemple, on édite une page de jeu toutes les semaines qui est très lue. Ces gens là, n'iraient pas faire les sudoku, les mots croisés sur Internet. Mais en parallèle, on sait très bien que notre salut, notre avenir, passe aussi par une présence un peu plus forte sur le numérique. Donc le projet, c'est de relancer un site Internet un peu plus léché, un peu plus pratique peut être, d'avoir une vraie stratégie Web et c'est ce à quoi on est en train de s'atteler aujourd'hui.