Saint Pierre lès Elbeuf : des salariés du supermarché Leclerc disent vivre un enfer

La CGT dénonce un climat délétère au centre Leclerc de Saint Pierre lès Elbeuf, dans l'agglomération rouennaise. Depuis l'arrivée de la nouvelle direction il y a un an, une cinquantaine d'employés (sur une moyenne de 400) a quitté l'entreprise et les arrêts de travail se multiplient.

Saint-Pierre-lès-Elbeuf, France

Pressions, humiliations, cadences de travail infernales : l'ambiance au supermarché Leclerc de Saint Pierre les Elbeuf, au sud de Rouen, est exécrable, selon la CGT. "Au lieu de l'appeler par son nom, le PDG a sifflé une salariée dans le magasin. Est ce qu'on fait ça en 2018 ?", interroge Sébastien David, délégué syndical. Lui qui est encarté à la CGT, il n'en revient toujours pas d'avoir vu en pleurs des cadres venus discrètement lui confier leur souffrance.

Depuis l'arrivée de la nouvelle direction il y a un an, les salariés de Leclerc n'auraient plus le droit de discuter entre eux, ni même de se faire la bise entre collègues. Ils auraient même interdiction de glisser un mot gentil à la clientèle, toujours selon Sébastien David. Les arrêts maladie se multiplient dans tout le personnel. Ils ont même triplé chez les chefs de rayons.

Des salariés se disent au bout du rouleau

En l'espace d'un an, une cinquantaine de salariés sont partis. "Ce n'est pas sans raison. Quand on connaît le taux de chômage dans le bassin elbeuvien (9,1%), quel est l'intérêt pour un salarié de quitter son CDI ? Il a des gosses à nourrir et un frigo à remplir", rappelle Sébastien David.

Ces départs ne sont pas toujours remplacés et, pour ceux qui restent, les cadences de travail deviennent infernales. Un salarié, sous couvert de l'anonymat, parle d'une désorganisation totale, d'où les files d'attente de plus en plus longues pour les clients aux caisses ou au Drive. Cet employé, qui travaille depuis longtemps au Leclerc de Saint Pierre lès Elbeuf, a recueilli les confidences de certains de ses collègues : "Ils disent qu'ils sont au bout du rouleau. Heureusement qu'ils ont leur femme et leurs enfants parce que sinon ça ferait longtemps qu'ils se seraient mis en l'air."

Qu'un employé se suicide voire qu'il se fasse justice lui même, c'est justement ce que craint Sébastien David. Une enquête de l'Inspection du travail est en cours. Le dialogue social à Leclerc est, lui, au point mort. Les deux directeurs ne veulent même plus serrer la main au délégué CGT.

Contactée, la direction du centre Leclerc de Saint Pierre lès Elbeuf n'a pas donné suite à notre demande d'interview.