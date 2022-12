Des salariés du magasin Cultura à Saint-Berthevin en grève pour réclamer des hausses de salaires

Une grève historique touche les magasins Cultura, la première depuis la création de cette grande enseigne de papeterie, de livres et de jeux. Depuis le samedi 3 décembre, les salariés sont mobilisés à l'appel de la CGT dans toute la France. Ils ont reconduit ce samedi 10 décembre leur mouvement de grève pour demander des hausses de salaires.

La direction du groupe a déjà avancé les négociations annuelles obligatoires (NAO) à février 2023 au lieu d'avril. C'est encore trop tard pour les grévistes qui réclament des revalorisations salariales au plus vite pour faire face à l'inflation. À Saint-Berthevin, dans l'agglomération lavalloise, cinq salariés ont manifesté ce samedi devant le magasin de 15 h à 17h.

20 ans d'ancienneté et "à peine le Smic"

"Le problème, c'est la grille salariale", explique Justine Béasse, salariée depuis 7 ans dans le magasin. "On a quatre niveaux quand on est vendeur, détaille-t-elle. Quand le Smic a augmenté cet été, le niveau 1 et 2 ont été lissés. Maintenant, quand on est au niveau 2, on touche le même salaire que quelqu'un qui vient d'arriver. Ça fait sept ans que je suis là et je suis au niveau 2 donc je touche la même chose que Julien qui travaille ici depuis deux mois. Il y a aussi des collègues qui travaillent ici depuis 20 ans et qui gagnent à peine le Smic. "