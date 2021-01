Des salariés Michelin manifestent devant l'usine clermontoise de La Combaude

L'annonce est tombée mercredi 6 janvier : le groupe Michelin compte supprimer 10 % de ses effectifs d'ici trois ans, sans départs contraints. Sur le site de La Combaude, à Clermont-Ferrand, une quarantaines de "Bibs" ont manifesté jeudi matin dans les ateliers de l'usine. Vêtus de leurs tenues bleu marine de manufacturiers, une vingtaine d'employés sont sortis sous la neige pour exprimer leur colère, accompagnés de représentants syndicaux de la CGT.

La direction a reçu les manifestants en fin de matinée, alors qu'elle prévoit des investissements dans "l'automatisation des machines à La Combaude" pour atteindre l'objectif de 5 % de gain de compétitivité par an.

La moitié des emplois supprimés devrait concerner les usines de Clermont-Ferrand, et en majeure partie des activités tertiaires. Interrogé par l'AFP, Eric Gouttebaron, élu CGT, s'alarme déjà de la situation à venir : "Beaucoup de collègues vont partir, et ceux qui restent vont devoir compenser. La situation est très anxiogène."

D'autant plus que cette annonce survient dans un contexte économique troublé par le Covid-19. "On est très mécontents par rapport à ces annonces, qui interviennent en pleine crise sanitaire et on redoute le pire", s'inquiète Thibaud Bernard, un salarié du site clermontois. C'est d'ailleurs le seul site en France où des salariés ont choisi de manifester, selon une porte-parole de la direction de Michelin.