Sous couvert de l'anonymat, une employée explique que régulièrement les salariés découvrent dans les boîtes, des chaussures moisies, avec de la poussière bleue, et parfois même des excréments d'animaux. Des chaussures qui sont pourtant rapidement remises en vente car une note interne impose aux salariés de nettoyer les articles en cas de moisissure

Mais pour nettoyer ces chaussures, les salariés ne disposent d'aucune protection, ils nettoient avec de l'eau, ou du cirage destiné aux clients, résultat la salariée se plaint d'une mycose sur le doigt.

C'est scandaleux, c'est aberrant on peut pas vendre des chaussures comme ça, et même pour nous les vendeurs c'est pas possible car on attrape des champignons