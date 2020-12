Des Sarthois plutôt confiants pour le sprint final des cadeaux de Noël

La course aux cadeaux de Noël touche bientôt à sa fin et les Sarthois sont presque prêts. Au PicWicToys de la zone nord du Mans, des parents et des grands-parents ont fait leur derniers achats, ce dimanche 20 décembre 2020.

Les Sarthois sont nombreux pour les derniers achats de cadeaux de Noël au PicWicToys de la zone nord du Mans, ce dimanche. J-4 avant le grand déballage au pied du sapin.

Il faut tout trouver aujourd'hui

Certains sont sereins alors qu'ils commencent tout juste leurs achats, d'autres un peu plus pressés d'en finir. Nathalie et son mari Jérôme viennent de trouver un ours qui parle pour leur petite-fille. "Je fonctionne au coup de de cœur, j'ai essayé, ça me convient, je le prends", explique Nathalie. La grand-mère espère avoir vite fini : "Il faut tout trouver aujourd'hui."

Même mission pour Rémi et son père, Denis. Ce dernier cherche un cadeau pour son petit-fils de 11 ans, "plutôt une boîte de vrac de LEGO techniques". Contrairement aux apparences, Denis ne s'y est pas mis au dernier moment. Il a d'abord tenté sa chance sur internent. "Il y a eu des commandes qui ont été faites et qui ne sont pas arrivées à temps, donc on est obligés d'improviser", souligne le grand-père. Rémi complète : "On compense, donc mon fils aura le double, à Noël et quand la commande arrivera."

Moins de clients que les années précédentes

Même s'il y a du monde, "c'est un peu moins le rush que les années d'avant", commente le directeur de PicWicToys, Jérôme Autier. "Les gens ont prévu un petit peu plus de commandes internet." Un sondage OpinionWay montre que six Français sur dix font au moins une partie leurs achats de Noël sur internet, cette année. "Là ce sont vraiment les achats de dernière minute", explique Jérôme Autier.

"Avec le confinement, les fabricants de jouets ont un petit peu moins produit", détaille le directeur du magasin. Jérôme Autier conseille aux retardataires de ne pas venir avec une idée trop précise en tête, au risque de rester bloqué sur un jouet en rupture de stock.