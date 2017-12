Macarons de Nancy, bonbons des Vosges, madeleines de Liverdun, bières de Lorraine et autres spécialités de la région : les cadeaux "gourmands" s'offrent de plus en plus pour Noël et les fabricants adaptent leurs produits.

Elle est ouverte 7 jours 7 toute l'année mais à l'approche des fêtes de fin d'année, la boutique de madeleines de Liverdun (à Liverdun !) accueille encore plus de visiteurs. Il se vend presque deux fois plus de petits gâteaux au mois de décembre. "Nous proposons toutes nos madeleines à la dégustation", indique Rachel Colin, l'une des vendeuses, "notamment la dernière née : la madeleine à la griotte et au chocolat". Des madeleines de Liverdun, en guise de cadeaux de Noël ? "Oui, les gens font beaucoup de cadeaux liés à la région. Nos madeleines vont beaucoup voyager. Il y a aussi des gens qui viennent dans leur famille en Lorraine et qui "font le plein", comme ils disent !"

Rachel Colin, à la boutique des madeleines de Liverdun © Radio France - Isabelle Baudriller

A la Confiserie des Hautes-Vosges (CDHV), à Plainfaing, la production actuelle est d'une tonne et demi de bonbons par jour, 50% de plus que la normale. Les bonbons cassés aux huiles essentielles de bourgeons de sapin ou d'eucalyptus sont vendus sur 8 marchés de Noël du Grand Est (Nancy, Metz, Reims, Strasbourg, Obernai, Colmar, Mulhouse et Riquewihr) mais aussi par correspondance : 200 expéditions quotidiennes en ce moment et plus de 20 000 clients qui effectuent leurs commandes sur internet. Jean-Marie Claudepierre, créateur de l'entreprise familiale en 1986, souligne que "la vente par correspondance est exponentielle. Les bonbons sont livrés dans toute la France mais aussi au Luxembourg, en Belgique, Allemagne".

Nous avons aussi expédié au Vietnam ces derniers jours. Pour l'essentiel, il s'agit de Français qui vivent à l'étranger et connaissent nos bonbons" - Jean-Marie Claudepierre

Jean-François Drouin, des Brasseurs de Lorraine à Pont-à-Mousson © Radio France - Isabelle Baudriller

Chez Les Brasseurs de Lorraine, à Pont-à-Mousson, des mètres de bière sont empilés les uns sur les autres dans la boutique. "On a sorti ce pack cette année", explique Jean-François Drouin, co-directeur de l'entreprise. "C'est un mètre linéaire en bois fabriqué à côté de Nancy dans lequel il y a 16 bières ou sodas différents". Pour lui, "les clients s'approprient des produits fabriqués au coin de leur rue et ont plaisir à les offrir. Et puis, c'est aussi pour eux une manière de faire travailler les entreprises de la région. Mieux consommer et consommer local !"

Cet attrait pour les cadeaux "made in Lorraine" ne cesse de progresser chez les Brasseurs de Lorraine : les ventes pour Noël augmentent de près de 5% chaque année depuis 15 ans.