Deux scooters électriques Peugeot imaginés à Mandeure intègrent la flotte de l'Elysée

Bon coup de pub, pour le constructeur français Peugeot Motocycle. Deux scooters électriques e-Ludix, dont le design et la Recherche et Développement sont réalisés à Mandeure (Doubs), ont atterri fin octobre au Palais de l'Elysée.

Plus précisément, ils ont intégré la flotte de véhicules de l'Elysée. Ils vont donc servir aux employés du Palais pour des déplacements urbains entre les différents sites de l'Elysée, par exemple pour transporter des documents et des petits paquets. C'est la première fois que des deux-roues électriques intègrent cette flotte.

C'est grâce au travail de toutes les équipes de Mandeure

Et c'est le résultat de plusieurs années de relations entre Peugeot et l'Elysée, comme l'explique Candice Robert, chargée de communication chez Peugeot Motocycle : "Avec l'Elysée, on se parle régulièrement. Ils ont un déjà un trois-roues de Peugeot Metropolis dans leur flotte. On leur présente nos nouveautés, et on savait qu'avec un scooter électrique comme le nôtre, ils seraient sûrement intéressés."

C'est la première fois que des 2-roues électriques intègrent la prestigieuse flotte. - Palais de l'Elysée

Des scooters Peugeot à l'Elysée, une belle réussite collective estime Candice Robert : "C'est une fierté. C'est le travail de toutes les équipes de Mandeure qui a permis d'en arriver là. Ça fait plus de 20 ans qu'on commercialise des scooters électriques, et on est aussi fiers de montrer qu'on est sensibilisés de longue date aux enjeux écologiques."

Pour le moment, les deux scooters sont testés par les services de l'Elysée. Si l'essai est concluant, d'autres scooters électriques pourraient être commandés pour compléter la flotte. Peugeot Motocycle espère également que cette collaboration avec l'Elysée va leur permettre de gagner en visibilité, et donc de réaliser plus de ventes.

