La nouvelle éco : des serviettes hygiéniques lavables made in Sarthe

Après avoir déjà créée en 2018 la Week up, une coupe menstruelle pliable, la startupeuse mancelle Corinne Boulay enrichit sa gamme en proposant désormais une serviette hygiénique lavable biologiques et made in Sarthe. Pour réaliser ce projet, elle s'est associée à Annelise Morin, dirigeante de l'entreprise Plastigom, basée à Champagné, qui était sa marraine lors du concours "la Startupeuse sarthoise".

Plus respectueuse du corps des femmes et de l'environnement

L'idée était de Corinne Boulay était de proposer un produit plus respectueux du corps des femmes et de l'environnement. "C'est une gamme entière, protège slip - serviette hygiénique de jour et de nuit. Et toute la gamme est développée en 100% coton bio, sans produit chimique. C'est donc plus sain et mieux pour la planète. D'autant qu'elles sont durables". Les couches jetables représentent 45 milliards de déchets par an au niveau mondial non recyclables.

Pour autant il n'y pas eu de concession sur l'efficacité du produit. Selon Corinne Boulay, la serviette hygiénique lavable est même plus efficace que la version industrielle classique "puisqu'il n'y a pas de sensation d'humidité et pas de risques de fuites grâce au pul, une matière imperméable que nous utilisons pour confectionner nos protections".

En revanche, c'est un peu plus cher à l'achat. "Mais plus économique sur le long terme" ajoute l'entrepreneuse. "Alors que le budget mensuel est de 10 € pour des serviettes hygiéniques, la notre ne coûte que 13 € et sa durée de vie est de minimum 5 ans".

Une serviette produite localement

Corinne Boulay tenait également à ce que son nouveau produit soit fabriqué en Sarthe. "Depuis la création de mon entreprise, je suis très attachée au fait que mes produits soient confectionnés en France. C'est cohérent avec notre démarche écologique et surtout là avec une production à Champagné dans le 72". Jusque là, ce sont les 16 salariés actuels de Plastigom qui réalisaient cette serviette lavable mais les commandes étant au rendez vous, il est désormais prévu d'embaucher 2 à 3 nouvelles couturières.