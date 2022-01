Des signes encourageants de reprise économique en Nouvelle-Aquitaine, selon la préfète de région

L'économie semble mieux se porter dans la région Nouvelle-Aquitaine, c'est en tout cas ce qu'à annoncé la préfète de Gironde et de région Fabienne Buccio, lors de ses vœux à la presse ce vendredi. Les chiffres du chômage montrent selon elle une bonne reprise économique dans toute la région et sont encourageants, malgré la persistance de l'épidémie de coronavirus.

Une embellie sur le front du chômage

Au mois de novembre, le taux de chômage était de "7,9% au niveau national", commence la préfète. "Dans notre région de la Nouvelle-Aquitaine, ce même taux est à 7,3%. Notre pays se porte mieux, mais la Nouvelle-Aquitaine est une des premières régions à sortir positivement de cette situation", continue-t-elle.

"Il y a aussi quelque chose qui me tient, c'est le chiffre des chômeurs longue durée, ceux qui n'ont pas travaillé depuis plus d'un an. Là, pour la première fois, nous avons ramené un nombre important de personnes qui étaient dans le chômage de longue durée dans le monde du travail, et cela montre que l'activité salariée se développe", assure Fabienne Buccio

"Les rentrées fiscales, et notamment l'impôt sur le revenu sont un bon indicateur", détaille la préfète. "Dans notre région, on retrouvé le taux de rentrées fiscales de 2019 dès 2021, ce qui est mieux que le reste du pays qui vient de le retrouver en 2022", conclut-elle.