Des signaux encourageants pour la mairie de Lunéville, un an après le lancement de sa campagne de pub

La mairie de Lunéville a lancé depuis la rentrée 2023 la phase deux de sa campagne de pub pour attirer de nouveaux habitants dans la troisième ville de Meurthe-et-Moselle. Vous avez peut-être vu les affiches à Nancy, avec une première phrase "il n'y a rien à faire à Lunéville", suivie d'une liste des activités proposées "piscine, associations sportives et culturelles, théâtre..." et la conclusion "ça commence à faire beaucoup".

De nouvelles inscriptions scolaires

"Maintenant, nos campagnes de pubs seront positives par rapport à notre ville, on ne va pas aller en rajouter par rapport aux difficultés des autres communes", sourit la maire Catherine Paillard. On se souvient des premières affiches placardées dans les rues de Nancy qui avaient fait beaucoup réagir l'an dernier : "Même Stan a choisi Lunéville" et " Le stationnement est gratuit, et pas que le dimanche !" Cette campagne a-t-elle déjà porté ses fruits ? L'élue voit des signes encourageants.

En effet, la mairie recense 21 nouveaux enfants inscrits en école maternelle publique. Une première depuis vingt ans : jusqu'ici les rentrées baissaient, cette tendance s'est inversée en septembre. "On commence à voir la première réussite", se félicite Catherine Paillard, en attendant les statistiques officielles de l'Insee. Du côté de l'immobilier, les indicateurs ne sont pas mauvais. "Malgré les difficultés, les taux d'emprunt qui augmentent etc... Une maison avec jardin, un appartement avec terrasse partent encore assez facilement."

Un patrimoine à rénover

Jordann Jacobé, agent immobilier à Lunéville, acquiesce. Les prix au mètre carré restent avantageux pour les transactions. Entre 1 500 et 1 800 euros, en fonction des quartiers. Celui de la gare, récemment rénové, est très prisé. "Cela convient aux gens, ils prennent leur train, ils vont au boulot."

Les efforts en matière d'attractivité économique et de rénovation du patrimoine doivent se poursuivre, selon le commercial. Beaucoup de logements, par exemple en vieille ville, présentent un diagnostic énergétique trop faible.