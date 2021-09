Des soignants font une vidéo rigolote pour aider leur établissement à recruter du personnel près de Niort

A Cherveux, des soignants de Mélioris, Logis des francs, établissement de soins de suite et de réadaptation près de Niort, ont publié dimanche une vidéo pour attirer des candidats infirmiers, aide-soignants et kiné. Le site a dû fermer des lits faute de personnel, mais les salariés se mobilisent.

Tous les moyens sont bons pour recruter du personnel et maintenir des services de soins en milieu rural. A Cherveux, dans les Deux-Sèvres, des employés de Mélioris, logis des francs, établissement de soins de suite et de réadaptation, ont tourné une petite vidéo pour inciter des candidats à postuler sur des postes vacants : Mélioris logis des francs recherche deux infirmiers, quatre aides-soignants et un kiné. Le site qui emploie 120 salariés a dû fermer 16 lits sur 85 en juin faute de personnel. L'été s'est déroulé tant bien que mal mais avec l'obligation vaccinale des soignants, rebelote ! pas assez de personnel, il a fallu de nouveau fermer des lits. Coralie Maudet, cadre de santé vit très mal cette situation.

" C'est difficile de se dire qu'on a les lits mais pas le personnel pour faire fonctionner le service et accompagner les malades".

Avec une dizaine de collègues donc, elle décide mercredi 15 septembre faire une vidéo. Il leur a fallu vingt minutes à peine pour boucler leur "danse rigolote". Certaines aides-soignantes sont à l'aise avec le réseau social Tik tok. Ce sont elles qui tournent et montent la vidéo. Cette dernière est publiée le dimanche 19 septembre, et commence à faire le buzz : une musique entêtante, une chorégraphie en blouse blanche, avec en fond ce message : "si tu es motivé, dynamique et avec un grain de folie, postule ici". La vidéo diffusée également sur Youtube, Facebook, et Instagram affiche déjà plus de 2.000 vues.

La crise sanitaire a accentué les problèmes de recrutement

Le directeur Jonathan Jubien salue cette initiative de ses salariés. Cela démontre leur engagement et leur solidarité vis-à-vis de l'établissements et des patients. La vidéo vient compléter ici les canaux habituels de recrutement tels que Pôle emploi, Indeed et Linkedin. Et c'est plutôt positif, reconnaît Jonathan Jubien car le recrutement de soignants est accru en milieu rural. C'était déjà un problème pour certaines professions comme les kinésithérapeutes mais la crise sanitaire a aggravé la situation, certains personnels ayant préféré démissionner plutôt que d'accepter le schéma vaccinal obligatoire. Si la vidéo n'a pas amené de candidature ferme pour l'instant, elle a tout de même servi de caisse de résonnance et suscité l'intérêt de candidats éventuels venus se renseigner sur les profils de postes.