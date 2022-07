Des soldes d'été "catastrophiques" en Alsace, plombées par la baisse du pouvoir d'achat

Penchée sur la vitrine, Anne zyeute une paire de ballerines. "Ça fait longtemps que je voulais des ballerines oranges pour assortir à une tenue bien précise", explique la jeune retraitée strasbourgeoise, qui a repéré la paire dès le début des soldes, le 22 juin. Après quatre semaines de réductions en magasin, la période des soldes se clôturece mardi 19 juillet. Anne attend le tout dernier moment pour acheter ses ballerines. "Souvent, il y a une deuxième démarque et on obtient encore -10%. C'est très important parce que mon budget est tombé de moitié cette année."

La baisse historique du pouvoir d'achat des Français est sur toutes les lèvres dans le centre-ville de Strasbourg. "Je pense que désormais il réfléchissent s'ils ont assez pour l'essence, les courses, le loyer les factures...", explique Priscillia, vendeuse chez Nice Things. "Ils se posent plein de questions quand ils essaient l'article devant le miroir : 'est-ce que j'en ai vraiment l'utilité ?', 'est-ce que j'ai déjà quelque chose qui ressemble dans mon armoire ?'"

Plus de "grandes soldes"

"Il n'y a plus de 'j'aime donc j'achète', c'est devenu très rare", confirme Anna qui travaille aussi dans une boutique de vêtements. Elle décrit cette année des soldes "catastrophiques" avec des chiffres encore moins bons que ceux de l'an dernier. "Après le Covid-19 c'était déjà compliqué, mais maintenant avec tout ce qui augmente ça l'est encore plus. Les clients se font des petits plaisirs mais ne font pas les grandes soldes", argumente-t-elle. "Donc certaines clientes préfèreront prendre des pièces moins chères, sauf si c'est vraiment un coup de coeur. Mais en ce moment, quand tout augmente à côté, les gens ne peuvent plus suivre..."

Et ce n'est pas qu'à Strasbourg que les soldes d'été ont été plombées cette année. À Colmar, selon l'association de commerçants Les Vitrines de Colmar, les professionnels ont enregistré une baisse de 20% du chiffre d'affaires des soldes par rapport à 2021. Jusqu'à 14% de baisse aussi par rapport à la dernière année normale, en 2019.

Réinventer les soldes

La présidente de cette association va jusqu'à remettre en cause le système des soldes. "Je pense qu'elles pourraient retrouver du sens si elles étaient déplacées à la fin des saisons d'été et d'hiver", explique Céline Kern-Borni. "Ça pourrait redonner un petit coup de boost pour retrouver cette idée d'aubaine, le client se dira que c'est la super-fin de saison, que c'est bradé parce que le commerçant ne veut pas le remettre dans ses cartons pour l'année prochaine, et que c'est une super affaire."

"Après si vraiment, en faisant ça, on se rend compte que ça n'a toujours pas de sens, peut-être qu'il faut tout simplement réinventer les soldes. Ça ne s'appellera peut-être plus soldes, ça ne fonctionnera peut-être plus pareil...", assume la commerçante. "Mais en tout cas, on constate que non seulement les soldes ne déplacent plus les gens ni dans les villes ni dans les boutiques, mais en plus que quand les clients sont en boutique, ils consomment moins d'année en année. À un moment donné, le marché est quand même en train de dire que notre concept est dépassé."