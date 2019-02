Des soldes plombés par les manifestations des gilets jaunes selon les commerçants manceaux

Le Mans, France

"Premier samedi des soldes : 61% de clients en moins, -50% le deuxième samedi"... Sandra, la responsable de la boutique TBS, feuillette son agenda l'air un peu dépité. "Derrière, c'est impossible à rattraper comme perte", explique-t-elle. Pendant les soldes, dans la plupart des boutiques du centre du Mans, le chiffre d'affaires est ainsi en baisse de 15% à 25%, en raison des manifestations. Les gilets jaunes ont été pour les commerçants le phénomène de trop, dans un contexte déjà compliqué.

Chute de fréquentation le samedi

Avec les mobilisations des gilets jaunes, "dès le début du mouvement les clients ont eu peur et sont moins venus le samedi, même quand c'était calme", explique une vendeuse chez Bonobo. Elle est depuis plus de cinq ans dans la boutique, et cette fois, "on a travaillé un peu plus dans la semaine car les gens voulaient éviter les manifestations et les débordements, mais ça ne compense pas la baisse du samedi", qui représente en temps normal 35% du chiffre d'affaires de la semaine .

"Décembre avait déjà été compliqué avec les gilets jaunes et les soldes n'ont pas permis de rattraper ça", regrette la responsable de la boutique Catimini. Chez TBS, le constat est aussi un peu amer : "tous les samedi des soldes ont été loupés".

Sans les manifestations des gilets jaunes le samedi, on faisait notre chiffre d'affaires sans problèmes !

Faire revenir la clientèle

"Les manifestations ont perturbé la clientèle qui a très rapidement déserté le centre-ville", indique-t-on chez Catimini. Autant dire que les premiers samedi d'affrontements entre gilets jaunes et forces de l'ordre, pile au début des soldes, n'ont pas aidé. "On enfermait les clients avec nous et ils attendaient que ça passe, lance la responsable de la boutique TBS. On a aussi filtré les entrées, _on fermait et on ouvrait selon les mouvements des manifestants_".

Quand les rues sont envahies de gaz lacrymogène, les clients ont tendance à fuir !

"Les clients sont allés sur les sites de vente en ligne ou dans les zones commerciales en périphérie du Mans, ils n'ont pas encore repris confiance dans le centre-ville", précise Sandra. "Tant que _les clients entendent qu'il va y avoir une manifestation, ils ne viennent pas_", renchérit une vendeuse chez Bonobo.

A terme, l'association des commerçants du centre-ville craint des licenciements en raison des difficultés économiques liées aux gilets jaunes. _"Les embauches prévues pour la période de Noël ou les soldes ont déjà été annulés dans la plupart des commerces", précise Brigitte Faure, vice-présidente de Manséa. "Une fois que les gens ont pris d'autres habitudes, comment les faire revenir en centre-ville ? s'interroge-t-elle. On va mettre du temps à s'en remettre"_.