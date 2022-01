Des spécialités italiennes sur les marchés de l'Yonne

Loïc Patureau, dans son camion de la Trattoria Sapori, propose depuis 10 ans des spécialités italiennes sur les marchés du département. Depuis trois ans, il y a même un deuxième camion.

Pour Loïc, l'histoire a commencé quand il est sorti de l'école hôtelière. Pour son premier emploi, son chef est italien. Ensuite tout s'accélère lors d'un voyage en Italie. "J'étais sur un marché à Rome. Et j'ai vu une petite mamie dans son camion. Elle proposait de la charcuterie, du fromage et des plats cuisinés. Et je me suis dit que j'aimerai bien être à sa place. "

Loïc Patureau au sujet de la cuisine italienne Copier

De retour en France, il commence les démarches. Et depuis maintenant 10 ans , Loïc Patureau est présent toutes les semaines sur les marchés de l'Yonne. Et sa cuisine italienne a de plus en en plus de succès. "Ce que je vends le plus en plat cuisiné, ce sont les lasagnes. Viennent ensuite les cannellonis. Et je propose aussi des plats avec des légumes dont les clients sont friands. A base d'aubergines, de courgettes, de tomates, de poivrons. En fait les légumes du soleil."

Loïc Patureau propose des plats cuisinés italiens, mais également du fromage, de la charcuterie et du vin © Radio France - Damien Robine

Des produits de qualité, qui attirent des clients réguliers comme Michel et Edith sur le marché de Chablis. "Toutes les semaines on prend des raviolis ou des gnocchis. La cuisine française et la cuisine italienne sont parmi les meilleures. Tout est bon et nous avons un traiteur formidable."

Et pour la majorité de ses produits, leur traiteur se fournit grâce à un intermédiaire à Rungis. Mais il lui arrive de contacter des fournisseurs directement en Italie. Les panettones qu'il a vendu à Noel par exemple, il les a commandé directement dans une pâtisserie réputée à Milan.

Reportage sur le marché de Chablis Copier

Les deux camions de la Trattoria Sapori sont présents sur les marchés , le mercredi à Tonnerre et Auxerre, le jeudi à Ancy-le-Franc, Le vendredi à Montbard et Vermenton, le samedi à Avallon et Auxerre et le dimanche à Chablis et Semur-en-Auxois.