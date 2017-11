Les start-up de Nouvelle-Aquitaine en force au salon de l'innovation à Las Vegas en 2018

Plus de 35 start-up de Nouvelle-Aquitaine se rendront à las Vegas en janvier 2018 pour participer au "Consumer Electronic Show." Le CES est un salon des fabricants de nouvelles technologies à la renommée mondiale. C'est un moyen pour ces petites entreprises de se faire connaître à l'international.

En 2017, le "Consumer Electronic Show" (CES) a réunis plus de 180.000 professionnels venus du monde entier. L'année prochaine, du 9 au 12 janvier, la quarantaine de start-up de Nouvelle-Aquitaine y participeront. Une délégation de la région qui compte quatre fois plus de participants que lors de la précédente édition. Ces entreprises y présenteront leurs produits innovants comme des drones de sécurité connectés ou encore des applications censées faciliter le quotidien. Ce salon permet à ces jeunes sociétés de se faire connaître à l'international.

Avoir une visibilité et trouver des partenaires

Benoit Palabre est directeur de Knock à Bordeaux. Ce jeune entrepreneur de 23 ans a développé avec son équipe une intelligence artificielle qui permet d'aider à trouver un bien immobilier. Cette année, c'est la première fois qu'il participera au CES à Las Vegas :

On va pouvoir échanger avec des grands acteurs de la scène internationale comme les GAFA ( Google, Amazon, Facebook, Apple) qui sont les plus grandes entreprises du secteur. On aimerait voir s'il est possible de travailler ensemble. L'idée c'est vraiment d'être dans un échange enrichissant.

Un échange enrichissant qui peut amener de nouveaux clients. Morgane Guyader travaille pour une autre start up bordelaise appelée Wiidii. Cette société développe une application d'assistant personnel hybride. Ce produit a déjà été présenté au salon l'année dernière. Le CES a "très bien fonctionné" pour la société et leur as permis "de développer des partenariats, notamment avec un grand nom de l'automobile de luxe" raconte Morgane Guyader.

L'idée c'est d'avoir une belle retombée médiatique comme cela avait été le cas l'an dernier. Et pas seulement en France. On espère aussi rencontrer de nouveaux partenaires étrangers.

350.000 euros de la région Nouvelle-Aquitaine

Pour être exposé sur ce salon, il faut payer son emplacement mais aussi le voyage. Comme l'édition précédente, la région Nouvelle-Aquitaine finance une partie de ces frais.. Pour ce CES, cette aide représente 350.000 euros. Un investissement nécessaire selon Alain Rousset, le président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine :